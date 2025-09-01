Medicii avertizează: Vapatul poate provoca daune ireversibile sănătății copiilor

Conform The Guardian, la Congresul Societății Europene de Cardiologie de la Madrid, cel mai mare eveniment mondial dedicat sănătății inimii, medici și cercetători au tras un semnal de alarmă privind efectele țigărilor electronice asupra copiilor și tinerilor.

Prof. Maja-Lisa Løchen, cardiolog la Spitalul Universitar din Nordul Norvegiei, a declarat că milioane de copii riscă probleme grave de sănătate în viitor din cauza vapatului, care crește tensiunea arterială, accelerează ritmul cardiac și poate duce la rigidizarea arterelor. „Sunt convinsă că vapatul produce daune ireversibile asupra creierului și inimii copiilor”, a spus ea.

Un studiu publicat anul trecut în New England Journal of Medicine a arătat că vapatul crește cu 32% riscul de accident vascular cerebral.

De asemenea, lichidele încălzite din țigările electronice pot elibera formaldehidă și acetaldehidă… substanțe cancerigene ce afectează vasele de sânge și sporesc riscul de boli cardiovasculare.

Alți experți au subliniat că, pe lângă dependența de nicotină, vapatul la vârste fragede poate deveni o poartă către fumatul clasic.

„Nu știm încă impactul pe termen lung asupra riscului cardiovascular, dar este clar că vapatul nu este sigur și nu ar trebui să fie o opțiune pentru copii și adolescenți”, a declarat Prof. Susanna Price, cardiolog la Royal Brompton Hospital din Londra.

Dr. Charmaine Griffiths, director executiv al British Heart Foundation, a cerut guvernelor să ia măsuri urgente pentru reducerea atractivității vapatului în rândul tinerilor și pentru atingerea obiectivului unei „generații fără fumat”.