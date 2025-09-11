Merck anunță rezultate promițătoare pentru un nou vaccin pneumococic destinat copiilor vulnerabili

Capvaxive, vaccinul pneumococic produs de compania americană Merck&Co. Inc., a demonstrat rezultate promițătoare într-un studiu de fază avansată care a vizat copii și adolescenți cu boli cronice, considerați vulnerabili la forme severe de infecții, au anunțat joi reprezentanții companiei, citați de Reuters.

„Vaccinul a generat răspunsuri imune împotriva celor 21 de tulpini ale bacteriei pneumococice, responsabile pentru infecții severe precum pneumonia, meningita sau sepsisul”.

Protecție extinsă față de vaccinurile anterioare

Testările au comparat Capvaxive cu vaccinul mai vechi Pneumovax 23, la un grup de 882 de copii cu vârsta de cel puțin doi ani și adolescenți sub 18 ani, toți având deja un istoric de vaccinare pediatrică împotriva pneumococului și una sau mai multe boli cronice.

Rezultatele au arătat că, la 30 de zile după administrare, Capvaxive s-a dovedit la fel de eficient ca Pneumovax 23 în cazul celor 12 tipuri de bacterii pneumococice comune ambelor vaccinuri și superior pentru cele 9 acoperite doar de Capvaxive.

„Vaccinul oferă o acoperire extinsă și un răspuns imun semnificativ împotriva unor tulpini bacteriene suplimentare față de vaccinurile existente”, se arată în comunicatul Merck.

Deja aprobat pentru adulți în mai multe regiuni

Proporția reacțiilor adverse a fost similară pentru ambele vaccinuri, ceea ce arată că noul ser este la fel de bine tolerat ca vaccinul deja existent.

În prezent, Capvaxive este deja aprobat pentru utilizare la adulți în Statele Unite, Uniunea Europeană și Japonia, însă testarea pentru extinderea utilizării la copii și adolescenți este în desfășurare.

Merck mai deține și alte două vaccinuri pneumococice: Vaxneuvance, pentru persoane începând cu vârsta de 6 săptămâni, de la sugari la adulți, și Pneumovax 23, recomandat pentru adulții de peste 50 de ani și copiii mai mari de 2 ani.

Pe piață se află și vaccinul Prevnar 20 de la Pfizer, care oferă protecție împotriva a 20 de tulpini bacteriene și este aprobat pentru utilizare la persoane de peste 6 săptămâni.

Boala pneumococică se transmite prin contact direct cu secrețiile respiratorii, cum ar fi saliva sau mucusul. Grupurile cu cel mai mare risc sunt copiii sub 5 ani și adulții peste 65 de ani.