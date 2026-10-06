Metoda genială care ar putea opri definitiv intoxicațiile alimentare

Lumina albastră ar putea reduce semnificativ intoxicațiile alimentare provocate de carnea de pui crudă, arată un studiu britanic. Metoda a distrus în laborator cea mai frecventă bacterie responsabilă de aceste îmbolnăviri.

Studiul a fost realizat de Universitatea din Reading, în colaborare cu Agenția pentru Sănătatea Animalelor și Plantelor (APHA), potrivit BBC. Rezultatele au fost publicate în revista Microbiology.

În laborator, lumina albastru-violetă a distrus toate cele 64 de tulpini de Campylobacter testate. Acestea au fost prelevate direct de la păsări de curte din Marea Britanie. Unele erau rezistente la antibiotice, dar au fost distruse la fel de eficient ca celelalte.

Mai mult, o tulpină nu a dezvoltat nicio toleranță după 15 expuneri consecutive la lumină.

Campylobacter este cea mai frecventă cauză bacteriană de intoxicație alimentară din lume

Bacteria poate provoca crampe stomacale și diaree cu sânge. Ea se găsește în aproximativ trei sferturi din carnea de pui crudă vândută în Marea Britanie.

Gătitul ucide bacteria. Principala cale de infectare rămâne însă contaminarea încrucișată, atunci când oamenii manipulează carnea crudă.

Autorul principal, dr. Aidan Taylor, a explicat că metoda nu folosește substanțe chimice sau antibiotice. Astfel, ea ocolește complet problema rezistenței la antibiotice.

Lumina nu trebuie să atingă direct alimentele

De aceea, ar putea fi folosită pe carcase în unitățile de procesare, înainte ca puiul să ajungă în magazine.

Cercetătorii estimează că o reducere de 100 de ori a contaminării ar avea efecte importante. Carcasele puternic contaminate ar scădea de la aproximativ una din zece la una din 50.

Boala provocată de Campylobacter ar costa circa 700 de milioane de lire sterline pe an, potrivit estimărilor. Suma include cheltuielile medicale și pierderile de productivitate.

Tehnologia nu poate fi încă folosită la scară comercială. Înainte, sunt necesare teste pe carcase contaminate în mod natural.

Dr. Samuel Connelly, de la APHA, coordonatorul cercetării alături de Taylor, a numit rezultatele „extrem de încurajatoare”. El a subliniat însă nevoia unor teste suplimentare pe carne contaminată.