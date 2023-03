Plantarea ciupercilor de copaci ar putea hrăni milioane de oameni, captând în acelaşi timp tone de carbon - studiu

În ultimii doi ani, Paul Thomas, profesor onorific la Facultatea de Ştiinţe Naturale a Universităţii din Stirling, a adunat şi analizat date din studii privind domeniul emergent al micoforestieriei.

Analiza sa a constatat că cultivarea ciupercilor ectomicorizice comestibile (EMF) în păduri poate capta până la 12,8 tone de carbon pe hectar anual, potrivit Independent

De asemenea, cercetarea sa a constatat că ciupercile care cresc în apropierea copacilor ar putea produce o sursă de hrană nutritivă pentru aproape 19 milioane de oameni pe an.

„Ciupercile care cresc în simbioză cu copacii vii sunt folosite pentru a crea o cultură alimentară din noile plantaţii de copaci şi am descoperit că producţia de ciuperci folosind acest sistem poate duce la o sechestrare foarte semnificativă de gaze cu efect de seră", a spus el.

„Acesta este un beneficiu uriaş, ceea ce înseamnă că, prin producerea acestor alimente, putem contribui în mod activ la atenuarea schimbărilor climatice. Când am comparat acest lucru cu alte grupuri alimentare majore, acesta este singurul care ar duce la astfel de beneficii, toate celelalte categorii majore de alimente duc la o emisie de gaze cu efect de seră în timpul producţiei”.

În prezent, la nivel mondial există o problemă semnificativă a conflictului de utilizare a terenurilor între silvicultură şi producţia de alimente.

Oamenii de ştiinţă au declarat că, potrivit datelor pentru perioada 2010-2020, pierderea netă de suprafaţă forestieră rămâne ridicată, de aproximativ 4,7 milioane de hectare pe an.

Se spune că cererea de terenuri agricole este cel mai mare factor de defrişare la nivel mondial şi se preconizează că acest fenomen se va accelera.

Profesorul Thomas a declarat că ciupercile care cresc pe copaci nu numai că vor reduce nevoia de despădurire pentru a face loc culturilor, dar vor stimula şi plantarea de copaci.

El a spus că, dacă sistemul de creştere a ciupercilor în copaci ar fi combinat cu activităţile forestiere actuale, nivelurile de producţie alimentară ar putea fi uriaşe.

El a afirmat că dacă metoda ar fi fost folosită în silvicultura care a avut loc în ultimii 10 ani, s-ar fi putut produce suficientă hrană pentru a hrăni 18,9 milioane de oameni anual.

„Numai în cazul Chinei, activitatea lor forestieră din ultimii 10 ani ar fi putut crea un sistem de producţie de alimente capabil să asigure o producţie calorică suficientă pentru a hrăni anual 4,6 milioane de persoane", a adăugat el.

Având în vedere rezultatele sale, el a făcut apel la oamenii de ştiinţă să se alăture cercetării sale şi să strângă sprijin din partea agenţiilor relevante pentru a acţiona pe baza constatărilor sale.

„Acest sistem de producţie de alimente este extrem de scalabil, realist şi reprezintă o cale potenţial puternică de sechestrare a gazelor cu efect de seră. Ar contribui la biodiversitate şi la conservarea la nivel global, declanşând dezvoltarea socio-economică rurală şi oferind un stimulent pentru creşterea ratei de plantare a copacilor, cu toate beneficiile asociate pe care aceasta le aduce”.

Studiul, la care profesorul Thomas a lucrat în parteneriat cu decanul Facultăţii de Ştiinţe Naturale, profesorul Alistair Jump, a fost publicat în PNAS (The Proceedings of the National Academy of Sciences), o revistă a Academiei Naţionale de Ştiinţe (NAS).