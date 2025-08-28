Progres major în înțelegerea autismului: 40% dintre copiii afectați au deficit de vitamina D și fier

Potrivit cercetării, 36,5% dintre copiii evaluați prezentau deficit de vitamina D, iar 37,7% aveau deficit de fier. Dintre aceștia, peste 15% au dezvoltat anemie, afecțiune caracterizată prin lipsa unui număr suficient de celule roșii sănătoase capabile să transporte oxigenul în organism.

Studiul, bazat pe analiza dietei și a analizelor de sânge la peste 240 de copii cu vârsta medie de patru ani, confirmă că cei cu autism sunt mult mai predispuși la alimentație selectivă și teamă de alimente noi, ceea ce poate conduce la dezechilibre nutriționale.

Cercetătorii au observat și o legătură între vârsta copiilor și deficiențele de fier, riscul crescând odată cu înaintarea în vârstă. Totodată, specialiștii au remarcat că utilizarea formulelor de lapte îmbogățite cu nutrienți la vârste fragede ar putea oferi o protecție temporară împotriva acestor carențe.

„Identificarea deficiențelor de vitamina D și fier și tratarea lor adecvată pot aduce îmbunătățiri semnificative în sănătatea și dezvoltarea copiilor cu autism”, subliniază autorii.

Experții avertizează că, netratate, deficiențele de vitamina D pot provoca probleme serioase, precum deformări osoase de tip rahitic, dureri musculare sau senzații de furnicături, iar lipsa de fier se manifestă prin oboseală, paloare, dificultăți de respirație și dureri de cap.

Rezultatele vin în contextul în care diagnosticările de autism sunt în creștere.