Psihologii spun că bunicii sunt mai importanți ca niciodată pentru sănătatea mintală a copiilor

Având în vedere că peste 40% dintre adolescenții din SUA raportează sentimente persistente de tristețe sau deznădejde, un psiholog pentru copii consideră că bunicii pot fi o parte importantă a soluției, potrivit ScienceAlert.

Kenneth Barish, Ph.D., profesor clinic de psihologie la Weill Cornell Medicine, afirmă că scăderea implicării familiei extinse a contribuit la alimentarea a ceea ce chirurgul general al SUA a descris ca fiind o criză continuă în sănătatea mintală a copiilor și adolescenților.

De ce scopul contează pentru bunăstarea copiilor

Potrivit dr. Barish, bunicii pot contribui la contracararea unei tendințe culturale care a pus din ce în ce mai mult accentul pe realizările individuale, în detrimentul comunității și al legăturilor sociale.

„De-a lungul mai multor decenii, America a devenit din ce în ce mai mult o societate a «eu-ului», nu a «noi-ului». În multe familii și comunități, preocuparea pentru realizările individuale a erodat valorile bunătății și grijii în viețile copiilor noștri”, explică el.

Cercetările au asociat presiunea intensă de a obține realizări cu rate ridicate de anxietate, depresie și abuz de substanțe, în special în comunitățile înstărite. Dr. Barish susține că copiii au nevoie de un simț al scopului mai puternic, care să depășească realizările personale.

Dovezile analizate de psihologul Jane Piliavin au arătat că ajutorarea celorlalți este asociată cu o mai mare încredere în sine, rate mai scăzute de depresie, rate reduse de abandon școlar, o funcție imunitară îmbunătățită și chiar o speranță de viață mai lungă.

Pentru a încuraja aceste beneficii, dr. Barish recomandă voluntariatul în familie și discuții regulate cu copiii, începând de la o vârstă fragedă, despre bunătate, empatie și înțelegerea sentimentelor și nevoilor altor oameni.

Cum susțin bunicii sănătatea mintală a copiilor

Dr. Barish spune că bunicii oferă mai mult decât sprijin practic pentru părinți. Ei oferă, de asemenea, ceea ce el descrie ca „molecule de sănătate emoțională”, momente mici, dar semnificative, de încurajare, atenție și înțelegere care ajută la întărirea „sistemului imunitar emoțional” al copiilor.

El subliniază, de asemenea, importanța jocului, a bucuriei împărtășite și a manifestării unui entuziasm sincer față de interesele și obiectivele copiilor. Aceste interacțiuni pozitive pot contribui la dezvoltarea rezilienței emoționale și la consolidarea relațiilor familiale.

Una dintre cele mai frecvente provocări în creșterea copiilor cu care se confruntă dr. Barish nu este lauda excesivă, ci critica excesivă.

În același timp, el observă că nu toate laudele sunt la fel de benefice.