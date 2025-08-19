Un sistem care eliberează medicamente prin ultrasunete, dezvoltat de către cercetători

Potrivit unui studiu publicat luni în revista Nature, tehnologia utilizează lipozomi sensibili la ultrasunete, modificați cu excipienți siguri (GRAS) precum zaharoza, care schimbă proprietățile acustice ale nucleului, crescând interacțiunea cu ultrasunetele și permițând eliberarea rapidă a medicamentului.

Această strategie a fost validată pentru patru medicamente diferite, atât in vitro, cât și in vivo, demonstrând efecte terapeutice eficiente asupra sistemului nervos central și periferic, fără a necesita administrare invazivă. Tehnologia permite, de asemenea, utilizarea medicamentelor psihotrope precum ketamina pentru neuromodulare selectivă, reducând efectele secundare nedorite asociate acțiunii la nivelul altor regiuni ale creierului.

Spre deosebire de alte sisteme ultrasonice, tehnologia utilizată în acest studiu permite încărcarea mare de medicamente, activare intravenoasă, folosirea excipienților deja validați clinic și eliberare cu protocoale de ultrasunete mai scurte și mai sigure.

De asemenea, lipsa cavitației sau încălzirii excesive reduce riscurile pentru țesuturi, iar structura lipozomilor a demonstrat stabilitate și eficiență în eliberarea medicamentului timp de până la 90 de zile.

Cercetarea deschide astfel calea pentru administrarea precisă, sigură și noninvazivă a medicamentelor puternice, cu aplicabilitate largă în tratamente neuropsihiatrice și pentru diverse terapii periferice, cu potențial ridicat de aplicare clinică.