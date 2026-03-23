UPDATE: Accident pe pista aeroportului LaGuardia din New York. Traficul aerian a fost oprit

Un avion și un vehicul de aeroport s-au ciocnit pe pista aeroportului LaGuardia din New York duminică, incidentul determinând închiderea temporară a aeroportului și perturbarea traficului aerian. Aeroportul era deja afectat de condițiile meteo și reducerile de persoane.
Sursa foto: colaj capturi video
Radu Mocanu
23 mart. 2026, 09:05, Știri externe

UPDATE: Mesajul turnului de control LaGuardia

Înregistrările audio din turnul de control au surprins momentele imediat anterioare incidentului. Potrivit discuțiilor dintre controlorii de trafic aerian și echipaj, un camion operațional primise inițial permisiunea de a traversa pista. La câteva secunde după autorizare, controlorul a transmis însă un ordin urgent ca vehiculul să se oprească, înainte de a anunța că a avut loc o coliziune pe pistă. „JAZZ 646, văd că ați intrat în coliziune cu vehiculul. Mențineți poziția. Știu că nu vă puteți deplasa. Vehiculele de intervenție se îndreaptă spre dumneavoastră”, spune controlorul în înregistrarea publicată de platforma LiveATC.net.

Știrea inițială

Autoritățile au anunțat că un avion regional, de tip CRJ-900, provenit din Montreal, a fost implicat în coliziune. 

Pompierii din New York au confirmat intervenția la fața locului, precizând că a răspuns unui incident între o aeronavă și un vehicul aflat pe pistă.

Administrația Federală a Aviației (FAA) a anunțat închiderea aeroportului din cauza unei „urgențe”, avertizând că există o probabilitate ridicată ca această măsură să fie prelungită. 

Astfel, toate zborurile programate să decoleze de pe aeroport   au fost întârziate sau anulate luni dimineață, notează Le Figaro

Aeroportul LaGuardia se confrunta deja cu perturbări ale zborurilor din cauza condițiilor meteo nefavorabile, iar pasagerii întâmpinau întârzieri la controlul de securitate din cauza lipsei de personal, generată de lipsa finanțării federale.

Recomandarea video

Rezultate sondaj G4Media: Aproape jumătate dintre cititorii care au răspuns susțin că Guvernul ar trebui să reducă acciza la carburanți
G4Media
Băsescu, semnal de alarmă: „Vreau să le spun românilor că nu suntem în deplină siguranță”/ „Rutte nu dă doi bani pe securitatea României”
Gandul
Prima prognoză a meteorologilor Accuweather pentru vara anului 2026. Din nou canicula în București?
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport
Cum își rotunjesc veniturile încasate de la buget șefii din Ministerul Agriculturii și soțiile lor. Ministrul Florin Barbu încasează chirie pe o proprietate neidentificată
Libertatea
Cartofii prăjiți la air fryer: Sunt sau nu sănătoși? Mihaela Bilic demontează mitul
CSID
Dacă pui bec și stopuri ca la bicicletă pe un motocultor cu remorcă, poți circula legal cu el pe drumul public?
Promotor