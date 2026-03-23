UPDATE: Accident pe pista aeroportului LaGuardia din New York. Traficul aerian a fost oprit

UPDATE: Mesajul turnului de control LaGuardia

Înregistrările audio din turnul de control au surprins momentele imediat anterioare incidentului. Potrivit discuțiilor dintre controlorii de trafic aerian și echipaj, un camion operațional primise inițial permisiunea de a traversa pista. La câteva secunde după autorizare, controlorul a transmis însă un ordin urgent ca vehiculul să se oprească, înainte de a anunța că a avut loc o coliziune pe pistă. „JAZZ 646, văd că ați intrat în coliziune cu vehiculul. Mențineți poziția. Știu că nu vă puteți deplasa. Vehiculele de intervenție se îndreaptă spre dumneavoastră”, spune controlorul în înregistrarea publicată de platforma LiveATC.net.

Știrea inițială

Autoritățile au anunțat că un avion regional, de tip CRJ-900, provenit din Montreal, a fost implicat în coliziune.

Pompierii din New York au confirmat intervenția la fața locului, precizând că a răspuns unui incident între o aeronavă și un vehicul aflat pe pistă.

🔴 La Guardia Havalimanı’nda bir uçak pistte itfaiye aracıyla çarpıştı. Uçakta yaklaşık 100 yolcu bulunuyordu ve sağlık durumları değerlendiriliyor. Medya raporlarına göre dört kişinin yaralandığı bildiriliyor. pic.twitter.com/US49WJrRuv — dbh (@dbhaberx) March 23, 2026

Administrația Federală a Aviației (FAA) a anunțat închiderea aeroportului din cauza unei „urgențe”, avertizând că există o probabilitate ridicată ca această măsură să fie prelungită.

Astfel, toate zborurile programate să decoleze de pe aeroport au fost întârziate sau anulate luni dimineață, notează Le Figaro.

Aeroportul LaGuardia se confrunta deja cu perturbări ale zborurilor din cauza condițiilor meteo nefavorabile, iar pasagerii întâmpinau întârzieri la controlul de securitate din cauza lipsei de personal, generată de lipsa finanțării federale.