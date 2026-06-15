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Adrian Veștea, despre programul său de guvernare: Vreau să îndreptăm o serie de inechități

Premierul desemnat al României, Adrian Veștea, a declarat că își dorește corectarea inechităților cauzate de măsurile adoptate de Guvernul Bolojan, subliniind și necesitatea unor noi surse de finanțare. Cu toate acestea, a precizat că urmărește continuarea programului fostului Guvern.
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Radu Mocanu
15 iun. 2026, 13:50, Politic
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„Programul de guvernare este același. Acest program de guvernare a fost asumat de toate forțele politice, inclusiv de către PSD. Este un program care, aș putea spune, nu este atât de prietenos, dar este un program necesar pentru situația în care se află țara”, a declarat premierul desemnat într-o intervenție la B1 TV. 

Întrebat cum va obține voturile parlamentarilor social-democrați care au criticat asupra guvernarea lui Ilie Bolojan, Veștea a susținut că este deschis dialogului și că și-ar dori o corecție fiscală. 

„În situația în care putem să facem anumite evaluări pe anumite măsuri care urmează să creeze un impact bugetar, le putem discuta în perioada următoare”, spune liderul PNL. 

Acesta a avertizat însă că orice măsură cu impact social trebuie analizată din perspectiva efectelor asupra bugetului de stat. 

„Sunt conștient de greutățile prin care trec bunicii noștri, prin care trec foarte mulți cetățeni din România. Eu îmi doresc să indexăm pensiile, îmi doresc să rezolvăm problema CASS-ului pentru mămici și să îndreptăm o serie de inechități care sunt văzute de o anumită categorie de populație, numai că trebuie să identificăm și sursele necesare”, a mai spus Veștea. 

Adrian Veștea a fost desemnat duminică premier de către Nicușor Dan, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul. Mișcarea președintelui a creat tensiuni în cadrul Partidului Național Liberal. Lideri precum Ilie Bolojan sau Ciprian Ciucu au calificat mișcarea drept o tentativă de scindare a partidului, însă susținători ai lui Veștea au interpretat momentul drept un moment de responsabilitate. 

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