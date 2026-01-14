Alegerile din Ungaria: Opoziția se distanțează de Fidesz în sondaje

Sondajul realizat de Median arată că partidul Tisza, condus de Peter Magyar, a ajuns la un avans de 12 puncte procentuale față de Fidesz, față de 10 puncte în noiembrie.

Potrivit sondajului citat de Reuters, Tisza este creditat cu 51% din opțiunile alegătorilor deciși, în creștere ușoară față de sondajul anterior, în timp ce Fidesz a coborât la 39%.

Cercetarea, realizată între 7 și 13 ianuarie, indică faptul că Tisza atrage în principal votanți de la alte partide de opoziție, în timp ce Fidesz nu reușește să câștige electorat nou.

Un al doilea sondaj, publicat de Idea Institute și realizat între 31 decembrie și 6 ianuarie, plasează Tisza la 48% din intențiile de vot ale alegătorilor deciși, cu un avantaj de 10 procente față de Fidesz.

Sondajul a mai arată că pe lângă cele două partide, doar formațiunea de extremă dreapta, Mi Hazank (Patria Noastră), ar mai putea depăși pragul electoral de 5% pentru intrarea în Parlament.

Premierul Orban se află la putere din 2010, se confruntă astfel cu cea mai serioasă provocare politică. Acesta a menținut relații apropiate cu Rusia în contextul Războiului din Ucraina, îl consideră pe președinte Trump un alaita și în repetate rânduri s-a ciocnit cu oficialii europeni. Opozantul său, Peter Magyar a declarat că se va menține aproape de Uniunea Europeană și NATO, notând că va avea relații „pragmatice” cu Rusia dacă va câștiga alegerile.