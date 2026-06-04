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Alexandru Rafila, despre legea salarizării: Cea mai mare greșeală este să invocăm PNRR și să facem o lege pe repede înainte care să afecteze societatea

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, a avertizat că noua lege a salarizării din sistemul medical ar putea genera inechități între angajați și probleme în funcționarea serviciilor, subliniind că legea ar trebui să fie modificată în urma unor discuții ample.
Alexandru Rafila, despre legea salarizării: Cea mai mare greșeală este să invocăm PNRR și să facem o lege pe repede înainte care să afecteze societatea
Sursa foto: ALEXANDRA PANDREA / GMN via MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
04 iun. 2026, 18:56, Politic
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Fostul ministru a explicat că graba guvernanților de a raporta îndeplinirea jaloanelor europene riscă să lase în urmă o legislație care creează  nemulțumiri sociale și afectează coeziunea sistemului. 

„Trebuie discutate lucrurile astea, și cred că cea mai mare greșeală,  este să invocăm diverse situații, PNRR-ul, tot felul de lucruri, și facem pe repede înainte o lege care afectează întreaga societate, creează mari nemulțumiri, și cred că, dincolo de deficitul bugetar și de fonduri europene, și așa mai departe, cred că trebuie să ținem cont de stabilitatea și de coeziune socială”, a spus Rafila joi la Europa FM. 

Sporurile prea reduse

Fostul ministru a criticat legea și a atras atenția asupra mai multor probleme care, în opinia sa, ar putea afecta funcționarea sistemului de sănătate, probleme precum plata gărzilor sau sporul de weekend. 

„Înțeleg că principalele probleme sunt legate de plata gărzilor și a continuității în weekend. Un spor de 10% pentru lucru în weekend este fără precedent în Uniunea Europeană și peste tot există, de obicei, cel puțin 100%, dar 10% este nestimulativ”, a declarat Rafila. 

Încadrearea profesională a medicilor

O altă problemă semnalată de fostul ministru vizează încadrarea și salarizarea personalului medical. 

„A doua problemă este, dacă vreți, și încadrarea personalului medical. Cel mai de sus, să spunem, medicul primar pleacă de la 4 într-o grilă de 8, de la 4 în jos. Ce înseamnă că și importanța socială pe care o dăm noi medicilor. Trebuie să ții cont totuși și de importanța socială, de pregătire, de efortul profesional și cel care ține de învățare”, spune liderul PSD. 

Inechitatea între medici

El a criticat și sistemul compensațiilor tranzitorii, despre care spune că ar crea diferențe între angajați care ocupă posturi similare. 

„ sistemul ăsta cu compensațiile tranzitorii, este un sistem care, din punctul meu de vedere, este nedrept, pentru că va crea diferențieri. un medic care este angajat și primește această compensație ca să nu piardă la față de salariul precedent, are un salariu, vine un medic tânăr, se angajează pe un post similar, el mai primește nici o compensație, primește un salariu mai mic”, mai spune Rafila. 

Protestele din Sănătate

Miercuri, aproape o mie de sindicaliști ai Federației SANITAS din întreaga țară protestează miercuri în Piața Victoriei, nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării unitare. Reprezentanții angajaților din sănătate și asistență socială susțin că forma actuală a actului normativ este inechitabilă și avertizează că ar putea conduce la plafonarea sau chiar diminuarea veniturilor pentru o mare parte dintre salariații din sistem. 

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