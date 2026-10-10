Alin Tișe îi cere demisia lui Ilie Bolojan dacă blochează învestirea Guvernului: Țara există și fără tine!

Acuzații de sabotaj

Alin Tișe a lansat atacuri dure la adresa strategiei PNL de la demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan, în luna ma, acuzându-l că a sabotat toate negocierile cu toți premierii desemnați de președintele Nicușor Dan.

„De la propunerea domnului Eugen Tomac până la propunerea domnului Siegfried Mureșan, nominalizare făcută de președintele țării, Nicușor Dan, exact așa cum a dorit PNL, am susținut același lucru: Am susținut ca toți parlamentarii PNL să voteze pentru învestirea guvernului condus de Siegfried Mureșan. Dar tu ce ai făcut? Te-ai ascuns! L-ai lăsat pe Siegfried Mureșan să își deterioreze și mai mult relația cu PSD, deși știai foarte bine că un astfel de guvern nu poate trece fără voturile PSD. Ai așteptat să cadă încă o nominalizare. Și a căzut, pentru că interesele politice, orgoliile tale și calculele de partid au fost puse înaintea interesului național”, a acuzat Tișe într-un mesaj publicat pe Facebook.

Ultimatum pentru Bolojan

În contextul noii desemnări asumate de Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru, Alin Tișe i-a cerut lui Bolojan să voteze un guvern, cu sau fără participarea PNL, sau să renunțe atât la conducerea partidului, cât și la funcția de premier interimar.

„Îți cer, fără ocolișuri și fără reținere, să faci singurul lucru care mai poate demonstra că ai înțeles gravitatea momentului: Votează un guvern, cu sau fără PNL în componența lui, sau demisionează de urgență atât din funcția de prim-ministru, cât și din cea de președinte al PNL!”, a transmis președintele CJ Cluj.

Poziția lui Alin Tișe a venit în contextul negocierilor pentru formarea unui guvern de către premierul desemnat Luca Niculescu. Ilie Bolojan a transmis că liberalii nu vor participa la actul de guvernare însă sunt dispuși să acorde votul de încredere. De asemenea, președintele PNL a transmis că dacă PSD va intra la guvernare, PNL va intra în opoziție.

Cu toate acestea, liderii social-democrați au declarat că își asumă guvernarea doar într-o coaliție alături de PNL și UDMR, soliticitând tot mai insistent lui Bolojan să accepte coaliția.