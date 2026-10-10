Grindeanu insistă pentru o coaliție cu liberalii: Participarea PNL la guvernare e decizia corectă pentru România

Sorin Grindeanu a făcut apel la asumare din partea premierului interimar Ilie Bolojan, subliniind că măsurile adoptate de Guvern au afectat grav societatea.

„Domnule Bolojan, blocajul din economie și lipsurile cu care se confruntă românii nu dispar pentru că alegeți să le tratați cu ironie. Nemulțumirea oamenilor față de direcția în care merge țara nu este o invenție a PSD. Scumpirile apasă pe bugetele familiilor, salariile nu mai țin pasul cu prețurile, iar firmele resimt tot mai puternic panta descendentă economică în care ne aflăm. Nu puteți să vă prefaceți că nu vedeți consecințele politicilor pe care le-ați susținut!”, a transmis Grindeanu pe Facebook.

PSD cere schimbarea direcției, alături de PNL

Liderul PSD a cerut din nou ca PNL să își asume guvernarea, notând că este nevoie de un efort susținut pentru a redresa țara, atât politic, cât și economic.

„Schimbarea de direcție nu înseamnă promisiunea că toate problemele se vor rezolva peste noapte. Înseamnă să recunoașteți că măsurile adoptate nu au dat rezultatele așteptate și să existe voința politică de a le corecta, printr-un program de guvernare realist, dar care protejează banii românilor. Participarea PNL la guvernare nu este un favor făcut PSD, ci decizia corectă pentru România”, a mai notat Grindeanu.

Refuzul categoric al lui Ilie Bolojan

Noul apel către liberali vine după ce Ilie Bolojan a refuzat, vineri, categoric să intre la guvernare alături PSD, invocând „lecțiile învățate” și fuga social-democraților de răspundere.

„PSD a demonstrat că are nevoie de parteneri mai degrabă pentru a avea pe cine să arunce vina. De ce au nevoie de PNL? De ce trag de PNL „să le strice” schimbarea de direcție și soluțiile miraculoase? Fără PNL nu ar mai exista un paravan, iar PSD nu ar mai avea pe cine să dea vina atunci când promisiunile care nu pot fi onorate se vor dovedi vorbe goale”, nota Ilie Bolojan.