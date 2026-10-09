Ilie Bolojan refuză guvernare alături de PSD: Au nevoie de PNL doar ca paravan, să aibă pe cine da vina

Ilie Bolojan a declarat că refuzul PNL de a intra la guvernare într-o nouă coaliție alături de PSD se bazează pe experiența politică din ultimul an, nu pe calcule politice sau pe orgolii.

„Nu vom accepta să repetăm, însă, formule politice care s-au dovedit că nu funcționează. Refuzul de a guverna cu PSD nu ține de orgolii sau de calcule politice, ci de lecția pe care am învățat-o în ultimul an. PSD a demonstrat că are nevoie de parteneri mai degrabă pentru a avea pe cine să arunce vina”, se arată în mesajul publicat vineri pe Facebook de Ilie Bolojan.

„Fără PNL nu ar mai exista un paravan”

Liderul din Modrogan a amintit de acțiunile ostile ale social-democraților făcut în vederea „schimbării direcției” privind măsurile luate de Guvern, acuzând că aceștia evită să guverneze singuri tocmai pentru a nu fi nevoiți să dea socoteală.

„PSD, cu sprijinul AUR, a dărâmat guvernul invocând soluții magice și schimbarea direcției. A respins guvernul Mureșan pentru că menținea direcția”, notează Bolojan.

„Acum ar fi fost de așteptat să lupte pentru a avea ocazia să pună în practică soluțiile invocate, în cadrul guvernului Niculescu. Să arate cum schimbă direcția, cum revarsă „cornul abundenței” peste țară și, în același timp, cum evită să arunce în aer bugetul României. De ce au nevoie de PNL? De ce trag de PNL „să le strice” schimbarea de direcție și soluțiile miraculoase? Fără PNL nu ar mai exista un paravan, iar PSD nu ar mai avea pe cine să dea vina atunci când promisiunile care nu pot fi onorate se vor dovedi vorbe goale”, a mai spus liderul PNL.

Presiunile liderilor PSD pentru o nouă coaliție

Reacția acestuia a venit după ce lideri social-democrați precum Sorin Grindeanu și Claudiu Manda au cerut Partidului Național Liberal să își asume împreună guvernare.

„PSD-ul își dorește să fie partea soluției, dar nu orice condiții. Îmi doresc ca și ceilalți să-și asume această perioadă. Dacă vor înțelege apelul meu, vom găsi un numitor comun. Fiindcă la sfârșitul zilei nu trebuie să fie unul fraierit și unul șmecher. Cred că e responsabilitatea noastră (N.R. PSD, PNL și UDMR) să facem acest efort ”, afirma Grindeanu joi.