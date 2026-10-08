Sorin Grindeanu respinge ideea unui guvern minoritar: Nu trebuie să fie unul fraierit și unul șmecher

Sorin Grindeanu a afirmat că PSD își dorește să fie „partea soluției” în actuala perioadă politică, dar a subliniat că acest lucru trebuie să se întâmple în condiții asumate de toate partidele implicate.

„PSD-ul își dorește să fie partea soluției, dar nu orice condiții. Îmi doresc ca și ceilalți să-și asume această perioadă. Dacă vor înțelege apelul meu, vom găsi un numitor comun. Fiindcă la sfârșitul zilei nu trebuie să fie unul fraierit, Și unul șmecher”, a declarat Grindeanu, joi, la Antena 3 CNN.

Apel către PNL și UDMR

Liderul social-democrat a făcut un apel către PNL și UDMR să susțină guvernul propus de Luca Niculescu, argumentând că acestea sunt formațiunile care poartă responsabilitatea principală pentru guvernările postdecembriste.

„Singurul lucru pe care trebuie să-l evităm, este ca România să nu fie în scenariu dezastruos. În special aceste partide, având în vedere din 2012 și până acum, ca să dau un exemplu, post-revoluționare, și PSD-ul, și PNL-ul, și UDMR-ul au fost aproape tot timpul, sau pe rând, la guvernare, cred că e responsabilitatea noastră să facem acest efort”, a mai declarat Grindeanu.

Experiența tehnocrată

Grindeanu a subliniat că este necesară formarea unei majorități asumate în parlament care să susțină orice guvern, pentru a exista o responsabilitate în jurul executivului. Acesta a amintit și de guvernarea lui Dacian Cioloș din perioada 2015-2016 și a avertizat împotriva majorităților de conjunctură în lipsa unei asumate.

„Se găsesc acele 233 de voturi astfel încât să fie învestit un guvern. În schimb, de a doua zi, dacă nu este acea majoritate transparentă, acel guvern e doar cu numele. Și, de fapt, n-ai făcut decât să te păcălești. A fost în 2015 până în 2016, pe timp de un an, guvernul Cioloș. Care, vă rog să vă aduceți aminte, a fost votat în Parlamentul României de o majoritate extrem de largă. Și aproape toată lumea a votat pentru instalarea acelui guvern. Eu nu știu dacă a trecut o săptămână sau o lună, până când toată lumea a început să dea în acel guvern. Va intra un buget cu, nu știu, un deficit de 5,8 și va ieși cu 8,5. Dau un exemplu din Parlament. Fiindcă nu poți să-i oprești. Și se vor găsi majorități de conjunctură pe fiecare amendament în parte”, a mai transmis Grindeanu.

Declarațiile lui Grindeanu sunt făcute după prima zi de consultări a premierului desemnat cu partidele parlamentare. Partidul Național Liberal a exclus intrarea la Guvernare, în special alături de PSD, iar UDMR, a spus că ar putea susține Executivul chiar dacă nu va face parte din componență.