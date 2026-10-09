Claudiu Manda somează PNL să intre la guvernare: Cei care au cerut austeritate au o obligație în plus să își asume

Claudiu Manda a lansat atacuri dure la adresa guvernării Ilie Bolojan, dar și la liniile roșii prezentate de partidul din Modrogan privind formarea unui nou Guvern.

„Vă lăudați cu politicile unei guvernări în care consumul populației a scăzut, tot mai multe firme au intrat în insolvență, puterea de cumpărare a fost măcinată, iar România a ajuns de pe locul al doilea la creștere economică în Uniunea Europeană la coada clasamentului. Găsirea unei soluții de guvernare este datoria tuturor partidelor care au primit un mandat din partea românilor”, a transmis liderul social-democrat printr-un mesaj publicat pe Facebook.

Acesta le-a cerut liberalilor să susțină și să intre la guvernare, subliniind că cine trebuie să își asume efectele austerității.

„Cei care au cerut austeritate și sacrificii au o obligație în plus: să își asume consecințele politicilor dezastruoase pe care le-au susținut! Nu mai este suficient să vă justificați deciziile. Este momentul să le arătați românilor ce sunteți pregătiți să faceți pentru a îndrepta lucrurile”, a mai transmis secretarul general al PSD.

În finalul intervenției, secretarul general al PSD a respins ferm scenariul suspendării președintelui Nicușor Dan.

„Suspendarea președintelui Nicușor Dan nu face parte din agenda PSD. Numai în mintea celor preocupați să prelungească actuala criză se poate naște ideea provocării uneia noi”, a spus Manda.

Tensiuni politice în jurul învestirii Guvernului Niculescu

Mesajul său vine la scurt timp după ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, a cerut refacerea coaliției de guvernare alături de PNL și UDMR, în contextul eforturilor premierului desemnat Luca Niculescu de a obține o majoritate pentru votul de învestitură din Parlament.

În urma discuțiilor cu premierul desemnat, Ilie Bolojan a declarat că PNL nu va face parte din guvern, dar există deschidere privin acordarea votului de încredere.

„În cazul în care PSD va face parte din viitoarea guvernare, PNL va intra în opoziție”, spunea Bolojan după discuțiile cu Niculescu.