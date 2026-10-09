Criza politică, în luna a șasea: Sorin Grindeanu cere refacerea majorității cu liberalii și UDMR

„România ar fi putut avea deja un Guvern cu puteri depline, capabil să schimbe direcția economică a țării, dacă refacerea unei majorități stabile ar fi fost pusă înaintea calculelor politice și electorale”, susține Grindeanu.

„Au trecut cinci luni de blocaj și suntem din nou în fața aceleiași alegeri: punem pe primul loc oamenii, economia și interesul României sau se caută în continuare formule politice care rezolvă doar problema învestirii unui Guvern?

PSD susține refacerea unei majorități stabile alături de PNL și UDMR și este pregătit să își asume responsabilitatea guvernării. Totul pe baza unui program care să ofere României șansa de a-și redresa parcursul economic, de a proteja puterea de cumpărare a românilor, de a stimula masiv investițiile pentru crearea locurilor de muncă.

O discuție despre viitorul unei țări nu se poate reduce doar la numărul de voturi necesare pentru instalarea unui Guvern. Trebuie să vorbim și despre ceea ce se întâmplă după învestire, despre capacitatea de a lua decizii și de a le duce până la capăt.

Atunci când aproape 90% dintre români au spus că țara merge într-o direcție greșită, toate partidele care au primit votul lor pentru a-i reprezenta în Parlament au datoria să țină cont de acest semnal și să răspundă prin decizii concrete, nu doar prin declarații politice”, transmite Sorin Grindeanu.

Mesajul vine în plină criză politică

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe 5 octombrie pe diplomatul Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, a patra nominalizare pentru funcția de premier în această criză.

După desemnare, Grindeanu a afirmat că noua nominalizare „continuă să sfideze matematica parlamentară”.

UDMR a anunțat că îl poate vota pe Niculescu, cu condiția să nu existe negocieri cu AUR și SOS România, PNL a spus că va decide după ce analizează programul și lista de miniștri, iar AUR a anunțat că nu îi va da niciun vot.

Potrivit unor surse politice, votul de învestire ar putea avea loc pe 19 octombrie.