Amenzi de aproape 7 milioane de lei, după controalele ANPC pe litoralul românesc

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a încheiat Comandamentul Litoral 2025, desfășurat între 30 iunie și 16 august, în stațiunile de pe malul Mării Negre. În această perioadă, inspectorii au realizat 1.338 de acțiuni de control, vizând unități de cazare, restaurante, magazine, plaje și spații de agrement.

Ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate 1.143 de amenzi contravenționale, în valoare de aproape 7 milioane de lei, precum și 628 de avertismente. Totodată, s-a dispus oprirea definitivă de la comercializare a unor produse neconforme în valoare de peste 432.000 lei și oprirea temporară a unor produse de circa 150.000 lei. Nu mai puțin de 180 de operatori economici au primit decizia de a suspenda temporar prestarea serviciilor până la remedierea deficiențelor.

Sebastian Hotca, președinte interimar ANPC, a subliniat că obiectivul instituției nu este doar sancționarea, ci și corectarea practicilor incorecte: „Rezultatele Comandamentului Litoral 2025 confirmă faptul că ANPC rămâne un partener activ și ferm în apărarea drepturilor cetățenilor. (…) Scopul nostru este ca turiștii să beneficieze de servicii la standardele pe care le merită.”

Cele mai frecvente abateri constatate au vizat prestarea serviciilor în spații neautorizate, comercializarea de produse alimentare expirate sau fără elemente de identificare, depozitarea necorespunzătoare a produselor, lipsa informării corecte a consumatorilor privind tarife, facilități sau alergeni, precum și deficiențe grave de igienă în unități de cazare, piscine și zone de agrement.

ANPC a anunțat că va continua să supravegheze atent piața și să sancționeze orice nereguli care pot afecta sănătatea și siguranța turiștilor.