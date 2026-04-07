Au fost desemnați constructorii pentru primele două loturi ale DEx Suceava-Siret

„Asocierea FAR FOUNDATION SRL – AUTOMAGISTRAL PIVDEN SRL – LINCOR TRANS SRL va proiecta și va executa loturile 1 și 2 ale Drumului Expres Suceava-Siret, în valoare totală de 3,72 miliarde de lei (fără TVA)”, se arată în mesajul publicat de Cristian Pistol, directorul CNAIR, pe Facebook.

Lotul 1, care va lega Suceava de Dărmănești, are o lungime de 18.6 kilometri și pentru efectuarea lucrărilor sunt prevăzute 9 luni pentru proiectare și 24 de luni pentru execuție. Suma alocată primului lot este de 2.09 miliarde de lei (fără TVA).

Lotul 2, între Dărmănești și Bălcăuți, are o lungime de 24.45 kilometri. Perioada de proiectare va fi de de 12 luni, urmată de 24 de luni de lucrări. Investiția pentru lotul 2 este de 1.63 miliarde de lei (fără TVA).

„Pe traseul ambelor loturi vor fi construite 57 de structuri (poduri, pasaje și viaducte) dar și 4 noduri rutiere: Suceava Nord (DN29A), Suceava Vest (DN2-DN2P), DN2-DN2H (Rădăuți) și DN2 (Siret Sud). Contractul prevede inclusiv construcția unor parcări dotate cu stații de încărcare a autovehiculelor electrice”, mai transmite Pistol.

Drumul Expres Suceava–Siret, cu o lungime totală de 55.7 kilometri, are atât rol civil, cât și militar, urmând să asigure conexiunea infrastructurii rutiere din România cu cea din Ucraina.

„Până la sfârșitul lunii mai 2026, toate contractele de proiectare și execuție ale DEx Suceava -Siret trebuie să fie semnate iar lucrările trebuie să fie finalizate cel mai târziu până în anul 2030, conform condițiilor impuse de finanțarea prin SAFE”, se mai arată în mesajul publicat de directorul CNAIR.

Oficialul mai susține că 4.2 miliarde de euro, din programul SAFE, sunt destinate infrastructurii rutiere, dintre care aproximativ 3 miliarde de euro vizează proiecte derulate de CNAIR, inclusiv autostrada Pașcani–Suceava și drumul expres Suceava–Siret.