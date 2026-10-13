Blocajul politic din Suedia se prelungește. Social-democrații au eșuat din nou să formeze un guvern

Al doilea eșec al social-democraților

„Evaluarea mea generală este că s-au înregistrat progrese, însă, în același timp, în prezent nu există condițiile necesare pentru formarea unui guvern care să fie acceptat de Parlament”, a spus Andersson într-o conferință de presă, citată de Euronews.

Principalele dificultăți în formarea unei majorități guvernamentale către blocul de stânga din Suedia, sunt liniile roșii trasate de Partidul de Centru și Partidul de Stânga. Centriștii au anunțat că nu vor susține un executiv din care face parte Stânga, iar Stânga a spus condiționat acordarea încrederii de participarea la guvernare.

Este pentru a doua oară când lidera social-democraților eșuează în formarea unei majorități.

Deși premiera desemnată a eșuat în formarea unei majorități care să-i acorde votul de învestitură, președintele Parlamentului, Andreas Norlen, a anunțat că va avea loc votul de învestitură și că este programat pentru ziua de joi. Cu toate aceste, oficialul a recunoscut că Anderson are șanse reduse să treacă de votul Legislativului.

Rezultatele alegerilor din septmebrie și ce ar putea urma

Blocul de centru-stânga condus de Andersson a obținut o majoritate fragilă de 176 de mandate în legislativ la scrutinul de luna trecută, față de cele 173 de locuri câștigate de blocul de dreapta al premierului în exercițiu Ulf Kristersson, din care fac parte și Democrații Suedezi.

Următorul pe listă pentru primirea mandatului ar putea fi Ulf Kristersson, cel care conduce în prezent guvernul interimar de la Stockholm. Președintele Parlamentului a menționat că este o opțiunea naturală, însă nu a confirmat.

Suedia nu este la prima perioadă de negocieri dificile pentru formarea unui guvern. După alegerile din 2022, partidele au avut nevoie de 37 de zile pentru a ajunge la formarea unui Executiv, în timp ce, după scrutinul din 2018, procesul a durat 134 de zile.