Prima pagină » Știrile zilei » Blocajul politic din Suedia se prelungește. Social-democrații au eșuat din nou să formeze un guvern

Blocajul politic din Suedia se prelungește. Social-democrații au eșuat din nou să formeze un guvern

Lidera social-democraților suedezi, Magdalena Andersson, a anunțat marți că nu a reușit să ajungă la un acord pentru formarea unei majorități de guvernare alături de celelalte partide din blocul de stânga. Cu toate aceste, președintele Parlamentului a declarat că joi va avea loc un vot de învestitura în ciuda lipsei unui acord.
Blocajul politic din Suedia se prelungește. Social-democrații au eșuat din nou să formeze un guvern
Foto: Pexels
Radu Mocanu
13 oct. 2026, 14:33, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Al doilea eșec al social-democraților

„Evaluarea mea generală este că s-au înregistrat progrese, însă, în același timp, în prezent nu există condițiile necesare pentru formarea unui guvern care să fie acceptat de Parlament”, a spus Andersson într-o conferință de presă, citată de Euronews

Principalele dificultăți în formarea unei majorități guvernamentale către blocul de stânga din Suedia, sunt liniile roșii trasate de Partidul de Centru și Partidul de Stânga. Centriștii au anunțat că nu vor susține un executiv din care face parte Stânga, iar Stânga a spus condiționat acordarea încrederii de participarea la guvernare. 

Este pentru a doua oară când lidera social-democraților eșuează în formarea unei majorități. 

Deși premiera desemnată a eșuat în formarea unei majorități care să-i acorde votul de învestitură, președintele Parlamentului, Andreas Norlen, a anunțat că va avea loc votul de învestitură și că este programat pentru ziua de joi. Cu toate aceste, oficialul a recunoscut că Anderson are șanse reduse să treacă de votul Legislativului. 

Rezultatele alegerilor din septmebrie și ce ar putea urma

Blocul de centru-stânga condus de Andersson a obținut o majoritate fragilă de 176 de mandate în legislativ la scrutinul de luna trecută, față de cele 173 de locuri câștigate de blocul de dreapta al premierului în exercițiu Ulf Kristersson, din care fac parte și Democrații Suedezi. 

Următorul pe listă pentru primirea mandatului ar putea fi Ulf Kristersson, cel care conduce în prezent guvernul interimar de la Stockholm. Președintele Parlamentului a menționat că este o opțiunea naturală, însă nu a confirmat. 

Suedia nu este la prima perioadă de negocieri dificile pentru formarea unui guvern. După alegerile din 2022, partidele au avut nevoie de 37 de zile pentru a ajunge la formarea unui Executiv, în timp ce, după scrutinul din 2018, procesul a durat 134 de zile.   

Recomandarea video

Cine este Elena Mateescu, șefa Administrației Naționale de Meteorologie de zece ani, cu salariu de 50.000 de euro pe an
G4Media
Diagnosticul primit de Lewis Hamilton, după investigația medicală. S-a simțit rău la finalul cursei de la Singapore și a fost consultat de echipa medicală
GSP.ro
Percheziția informatică în dosarul de înșelăciune al lui Călin Georgescu și al afaceristului Rusen s-a încheiat la DIICOT. Milioane de fișiere și zeci de terabiți de date au fost extrase din aparatura electronică a fostului candidat la președinție. Ce pot afla anchetatorii
Gandul
Dezastru în familia Andreei Esca! Falimentul i-a lovit din plin. Scenariul sumbru care o așteaptă pe vedeta Pro TV
Cancan
FOTO. Loredana, buna prietenă a Simonei Halep, apariție îndrăzneață
Prosport
PSD decide miercuri dacă intră la guvernare în Cabinetul Niculescu. Variantele de pe masă SURSE
Libertatea
Indemnizația pentru creșterea copilului poate fi recalculată. Cine poate primi bani în plus și ce documente trebuie depuse
CSID
Dedeman vinde blocator automat de parcare cu telecomandă. Dispozitivul care îți protejează locul de parcare
Promotor