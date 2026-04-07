România este pe cale să mențină cele mai ridicate rate ale dobânzii din Uniunea Europeană, deoarece creșterea prețurilor petrolului va alimenta probabil inflația, care se apropie de cifre de două cifre, anunță Bloomberg marți dimineață.

Banca Națională a României va menține rata dobânzii de referință la 6,5% pentru a 13-a ședință consecutivă, marți, potrivit economiștilor consultanți de Bloomberg.

România are cele mai mari rate ale dobânzii din UE, la 6,5%, în mare parte neschimbate din august 2024, în contextul în care Banca Centrală se luptă să combată inflația persistentă, care a scăzut doar ușor în februarie 2026.

Se preconizează că creșterile bruște ale prețurilor petrolului, determinate de tensiunile din Orientul Mijlociu, vor menține presiunile inflaționiste ridicate pe tot parcursul anului 2026, o creștere de 10% a prețurilor petrolului putând avea un impact semnificativ asupra inflației anuale.

Pentru a combate creșterea costurilor, România a implementat măsuri de urgență pentru a plafona adaosurile comerciale la combustibil până la 30 iunie 2026.

Deși inflația a înregistrat o oarecare încetinire la sfârșitul anului 2025, ultimele creșteri ale prețului petrolului de la începutul anului 2026 au spulberat speranțele pentru o reducere timpurie a ratei dobânzii, analiștii anticipând o posibilă reducere abia mai târziu în cursul anului.