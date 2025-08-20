Brăila: O femeie și un bărbat blocați în trafic și agresați

Incidentul a avut loc marți seara, în jurul orei 19:50.

Polițiștii brăileni au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul că la intersecția străzii Hipodrom cu strada Pietății a avut loc un conflict în trafic.

„Din primele cercetări a reieșit că în jurul orei 19:45, un bărbat de 47 de ani și o femeie de 36 de ani ar fi fost blocate în trafic cu autoturismul și ar fi fost agresate, fiind folosite obiecte contondente”, transmite, miercuri, Poliția Brăila.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul și luarea măsurilor legale ce se impun, într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și lovirea sau alte violențe.