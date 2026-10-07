Prima pagină » Știrile zilei » Bucureștiul, inclus pentru prima dată în programul de formare al lui Michael Bloomberg. Ciucu: Voi primi asistență pentru dezvoltarea unor politici de mobilitate

Bucureștiul, inclus pentru prima dată în programul de formare al lui Michael Bloomberg. Ciucu: Voi primi asistență pentru dezvoltarea unor politici de mobilitate

Primarul general Ciprian Ciucu a participat la Londra la programul internațional de formare pentru administrații locale „Inițiativa Bloomberg LSE”. În urma reprezentării în premieră în cadrul forumului, Capitala va beneficia de nouă luni de asistență pentru dezvoltarea unor noi politici de mobilitate.
Bucureștiul, inclus pentru prima dată în programul de formare al lui Michael Bloomberg. Ciucu: Voi primi asistență pentru dezvoltarea unor politici de mobilitate
Sursa foto: Facebook/PMB
Radu Mocanu
07 oct. 2026, 17:44, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Selecție printre 30 de primari din Europa

Este pentru prima dată când Capitala României face parte din programul de formare al lui Michael Bloomberg, fostul edil al New Yorkului. Ciprian Ciucu s-a înscris, alături de mulți alți primari din Europa, și a fost selectat. Doar 30 au participat”, se arată în mesajul publicat, miercuri, de Primăria Municipiului București. 

Programul de formare la care a luat parte Ciprian Ciucu se află la a doua ediție și este dezvoltat de fundația fostului primar al New Yorkului, Michael Bloomberg, în parteneriat cu The London School of Economics and Political Science (LSE) și Hertie School. 

Provocările comune ale administrațiilor locale

În cadrul programului, edilul Capitalei s-a întâlnit cu experți internaționali și cu primari din mai multe orașe europene. 

„Am fost alături de alți primari din orașe importante din Europa. Problemele pe care le avem sunt, în general, similare. Am vorbit mult unii cu alții, pe parcursul a patru zile. Fiecare dintre noi simțim că avem prea puțină putere (legală, bugete etc.) în raport cu responsabilitățile pe care ni le-ați dat”, se arată în postare. 

Sprijin pentru dezvoltarea mobilității

În urma participării la eveniment, Ciprian Ciucu a anunțat că PMB va beneficia timp de nouă luni de asistență pentru dezvoltarea unor politici privind mobilitatea orașului. 

„Programul este bine gândit, în afară de cursurile intensive de formare profesională, voi primi asistență pe parcursul a nouă luni pentru dezvoltarea unor politici pentru orașul nostru. Am ales mobilitate, cu accent pe STB”, a transmis Ciucu. 

Recomandarea video

Trump va da numele liniei electrice de înaltă tensiune planificată să se facă între Moldova și România / „Trump Liberty Line” va costa 130 de milioane de dolari
G4Media
Moment neașteptat în minutul 10: Lionel Messi, surprins pe teren la retragerea din naționala Argentinei
GSP.ro
Ilie Bolojan, învins în lupta cu Instanța Supremă pe salariile restante ale magistraților în valoare de aproape 5 miliarde de lei. CCR respinge ca neîntemeiată sesizarea premierului demis
Gandul
Părăsită de chirurgul căsătorit, vedeta Antena 1 surprinsă pe bancheta din spate, a clacat! N-a suportat că bărbatul și-a ales propria soție, și a ajuns de urgență la spital
Cancan
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
Prosport
„Nu cred că președintele va aștepta la infinit”. Vlad Voiculescu îl vede pe Luca Niculescu ultimul premier desemnat înainte de anticipate
Libertatea
Semnele discrete ale unui AVC pe care mulți le pun pe seama oboselii. Pot dispărea în câteva minute
CSID
Se schimbă Codul Rutier pentru motocicliști. Vor putea înainta printre mașini și folosi benzile de autobuz
Promotor