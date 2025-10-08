Bursa locurilor de muncă, organizată de ANOFM: Unde și când va avea loc 

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) organizează vineri în 63 de locuri din țară Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, în cadrul căreia sunt oferite peste 19.000 de joburi.

La eveniment participă 1.068 de angajatori care vor oferi 19.201 locuri de muncă. Dintre acestea, 18.289 se adresează absolvenților fără studii superioare și 912 celor cu studii superioare. Totodată, sunt disponibile locuri de muncă destinate absolvenților cu dizabilități, absolvenților de învățământ cu risc de marginalizare socială, ucenicilor, precum și persoanelor refugiate din Ucraina.

Cea mai generoasă ofertă la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți este în București, 9.963 locuri de muncă și în judeţele Argeș (660), Ilfov (589), Gorj (517), Mureș (495), Constanța (479), Iași (426), Timiș (403), Neamț (395).

Meseriile pentru care sunt oferite cele mai multe locuri de muncă pentru persoanele fără studii superioare sunt: muncitor necalificat – 1.878 locuri de muncă; agent securitate – 1.759, curier – 1.103, șofer – 892, lucrător comercial – 875, manipulant mărfuri – 586, agent servicii client – 582. Pentru absolvenții cu studii superioare sunt disponibile 477 de locuri de muncă pentru ingineri în diferite ramuri de activitate.

De asemenea, joburi vacante sunt și pentru următoarele profesii: proiectant – 32 locuri de muncă, tehnician (în diferite ramuri de activitate) – 30 locuri de muncă, economist –28 locuri de muncă, director magazin – 22 locuri de muncă, șef departament mărfuri alimentare/nealimentare – 20 locuri de muncă, consilier economie generală – 14 locuri de muncă, şef schimb – 11 locuri de muncă, programator – 10 locuri de muncă, consilier juridic – 9 locuri de muncă, analist (în diferite domenii de activitate) – 9 locuri de muncă, specialist în domeniul calității – 8 locuri de muncă.

În județele Cluj și Bihor, evenimentul se va desfăşura în data de 16 octombrie, respectiv 22 octombrie.