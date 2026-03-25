„Cine naiba este ayatollahul?”/ „Vom intra în război Irakul” Un interviu Fox News, cu tineri pe o plajă din Florida, a uimit pe toată lumea

Reportajul Fox News despre ce cred tinerii de pe o plajă din Florida despre problemele de actualitate a surprins pe toată lumea:

Întrebată ce problemă contează cel mai mult în acest moment pentru America, o femeie a spus: „Ce bikini voi purta în continuare”, în timp ce o alta a răspuns: „Să mă bronzez pe plajă”.

Printre răspunsuri s-au numărat: „obezitatea”, „ICE/ nu personal, sunt legal”, „Starbucks”, „lifturile care nu funcționează”

Lucrurile s-au înrăutățit când întrebările reporterului Fox s-au îndreptat spre politică. O studentă a spus: „Vom intra în război cu Irakul”, iar altele au răspuns la menționarea ayatollahului cu „Cine naiba e ayatollah?” și „N-am mai auzit niciodată cuvântul ăsta până acum”.

Când au fost întrebați ce cred că „a făcut Trump în ultima vreme”, o brunetă bronzată a sugerat: „Golful Americii. Ăsta e ultimul lucru cu care m-am uitat”.

„Vom intra în război cu Irakul — a fost o nebunie”, i-a spus o altă tânără producătorului Fox, Johnny Belisario.

Când Belisario l-a adus în discuție pe liderul suprem iranian ucis, ayatollahul Ali Khamenei , tinerii n-au știut ce să răspundă.

„Cine naiba este ayatollah?” și „N-am mai auzit niciodată cuvântul ăsta” s-au numărat printre răspunsurile sumbre.

Tinerii au început să se întrebe reciproc ce înseamnă cuvântul ayatollah.

„N-am auzit. Am aflat despre Chuck Norris ieri. Asta a fost și mai devastator pentru mine”, a spus o fată, referindu-se la moartea starului de acțiune de la Hollywood, care a avut loc săptămâna trecută la vârsta de 86 de ani.

Când a fost întrebat cum ar „confrunta Iranul” dacă ar fi ei la conducere, unul dintre ei a explicat că ar „aduce o grămadă de fete în bikini și… le-ar pune să alerge pe câmpul de luptă” pentru a distrage atenția soldaților inamici, apoi ar trage în ei.

„Flirtează cu ele”, a remarcat o femeie chicotind.

Când gazda a întrebat gașca ce știu despre ce se întâmplă în Venezuela, un tânăr a întrebat dacă asta se întâmplă în Spania.

Alte persoane intervievate au recunoscut că au dansat la bară, s-au făcut baie în ocean și au fost martori la diverse situații în care se consuma cocaină în timp ce se aflau pe plajă.

Reportajul video cu tinerii din Fort Lauderdale a devenit viral în SUA.