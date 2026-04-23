Florida interzice practicile de diversitate și incluziune în administrația locală

Noua legislație interzice instituțiilor statale să promoveze sau să finanțeze inițiativele , considerate de liderii republicani drept discriminatorii.

Legea impune, de asemenea, ca beneficiarii de fonduri publice să certifice că nu utilizează resursele pentru promovarea DEI și introduce sancțiuni pentru oficialii care încalcă aceste prevederi.

„Aș crede că în cazul DEI, grupurile defavorizate, evident în primul rând, ar fi bărbații albi și cred că au fost discriminați”, spune guvernatorul Floridei, citat de Reuters.

Măsura face parte dintr-un efort mai amplu al Partidului Republican de a limita politicile DEI la nivel statal și federal.

Administrația Trump a emis ordine executive pentru eliminarea acestor programe din agențiile federale și a intrat în conflict cu mai multe universități de top privind aceste practici.

Organizațiile neguvernamentale de protecție a drepturilor civile susțin că practicile de diversitate și incluziune sunt esențiale pentru combaterea discriminării istorice și pentru sprijinirea grupurilor marginalizate, inclusiv femei, minorități etnice și comunitatea LGBT.