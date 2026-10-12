Claudiu Manda dă vina pe Bolojan pentru riscul anticipatelor: Poate că ar trebui să se preocupe mai mult de găsirea unor soluții

Claudiu Manda a lansat critici la adresa lui Ilie Bolojan, acuzându-l de prelungirea crizei politice prin refuzarea particiăarii la guvernul pe care îl va propunere premierul desemnat Luca Niculescu.

„Alegerile anticipate nu sunt scenariul de care România are nevoie. Dar pot deveni o realitate dacă același om care blochează de cinci luni formarea unui Guvern va continua să fie mai preocupat de interesele de partid decât de problemele oamenilor. există riscul ca cei care au adus țara în această situație să refuze acum implicarea în corectarea direcției”, a transmis liderul PSD pe Facebook.

Social-democratul a reacționat și la declarațiile recente ale liderului PNL, cerându-i acestuia să aducă PNL la guvernare.

„înainte să ironizeze propunerile PSD vorbind despre „cornul abundenței”, ar trebui să se preocupe mai mult de găsirea unor soluții, după toate sacrificiile pe care le-a cerut românilor”, a declarat Manda.

„PSD este dispus să intre la guvernare alături de prim-ministrul desemnat, Luca Niculescu, dacă acesta vine cu un program care să schimbe direcția economică și să corecteze măsurile care au afectat veniturile românilor ”, a mai spus secretarul general.



Solicitările social-democraților și refuzul lui Bolojan

Mesajul lui Manda vine după ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut din nou lui Ilie Bolojan să intre la guvernare.

„Eu fac îndemn la a venit cu toții să trecem peste această perioadă și undeva în martie, aprilie, să evaluăm dacă merită să se continue sau nu”, spune Grindeanu, într-o conferință de presă.

Acesta a început să ceară liberalilor să refacă vechea coaliție încă de la finalul săptămânii trecute, respingând ideea guvernării minoritare PSD monocolore, declarând: „la sfârșitul zilei nu trebuie să fie unul fraierit, și unul șmecher”.

Ilie Bolojan, a refuzat categoric solicitărilor venite dinspre liderii PSD, declarând că aceștia vor refacerea coaliției doar pentru a evita decontarea politică a crizi provocate prin demiterea Guvernului la începutul lunii mai.

„PSD a demonstrat că are nevoie de parteneri mai degrabă pentru a avea pe cine să arunce vina”, declara Bolojan.