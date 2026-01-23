Cod galben de ceață și polei în București și mai multe regiuni ale țării

Potrivit avertizărilor, până la ora 10 sunt prognozate fenomene periculoase precum ceață densă ce reduce vizibilitatea local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri.

În Oltenia sunt vizate județele Gorj, Olt, Dolj, Vâlcea și Mehedinți. Localitățile afectate de fenomen vor fi Târgu Jiu, Motru, Rovinari, Târgu Cărbunești, dar și altele din Gorj, Slatina, Balș, Scornicești, Piatra-Olt, Potcoava și altele din Olt, Drăgășani, Bălcești, Prundeni, din Vâlcea și din Dolj vor fi Craiova, Filiași, Podari, Leu, Plenița, Argetoaia.

Fenomene similare sunt semnalate și în municipiul București, unde vizibilitatea poate scădea sub 50 de metri în anumite zone.

Avertizări de ceață densă au fost emise și pentru județele Galați și Cluj, acestea fiind în vigoare până la ora 9:00.

În estul țării, județele Neamț și Vaslui se află sub cod galben de precipitații mixte, care pot duce la depuneri de polei. Avertizarea este valabilă până la ora 9:00.

De asemenea, în județele Constanța și Tulcea sunt prognozate ceață densă și ploi slabe, ce pot favoriza apariția poleiului. Din Constanța sunt vizate localitățile Medgidia, Cernavodă, Murfatlar, Hârșova sau Mihail Kogălniceanu, iar din Tulcea Murighiol, Mahmudia, Beștepe.