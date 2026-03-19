Companiile tehnologice își majorează concedierile cu peste 50% în primele luni ale anului din cauza Inteligenței Artificiale

Inteligența Artificială (IA) începe să aibă un impact vizibil asupra angajaților din companiile tehnologice, cu o reducere a personalului în primele luni ale acestui an cu 52% mai mare decât în aceeași perioadă din 2025, notează El Economista.

Această concluzie rezultă din clasamentul sectorial al site-ului Layoff, care monitorizează tăierile de locuri de muncă în 60 de companii, pe baza informațiilor colectate de la Bloomberg, The New York Times, WSJ, LA Times sau The Guardian, precum și din comunicările oficiale ale companiilor afectate. În total, reducerea posturilor raportate în acest an în cadrul companiilor tehnologice se ridică la 38.645, cu 13.200 mai multe decât cele 25.411 concedieri înregistrate între ianuarie și prima jumătate a lunii martie 2025.

Statisticile confirmă avertismentele autorităților din sector, care se așteptau la reduceri

semnificative ale locurilor de muncă, chiar mai devreme decât anticipau. Dario Amodei, CEO-ul Anthropic, a avertizat că IA ar putea elimina „până la jumătate dintre posturile de birou (cu guler alb) în aproximativ cinci ani”. Un studiu recent al Universității Oxford estimează că 47% dintre locurile de muncă din Statele Unite ar putea fi „automatizate” în următoarele una-două decenii.

Dacă ritmul actual de concedieri se menține, numărul locurilor de muncă pierdute în sector ar putea depăși 165.000, cu 33% mai mult decât totalul din 2025, an în care doar Intel a eliminat 22.000 de posturi.

Amazon a devenit în acest trimestru principala cauză a noilor concedieri, prin eliminarea a 16.000 de angajați anunțată în ianuarie, la care se adaugă alte 14.000 în octombrie 2025. Compania Block a concediat 4.000 de persoane, în timp ce ASML a trimis notificări de concediere pentru 1.700 de angajați.

De asemenea, Ericsson și Atlassian au făcut concedieri pentru câte 1.600 de persoane. Meta a redus 1.500 de posturi în primul trimestru al acestui an (cu 59% mai puțin decât în aceeași perioadă din 2025). Alte ajustări importante au avut loc la Wisetech (2.000 posturi), Livspace (1.000 posturi) și Pinterest (700 posturi). Microsoft a negat zvonurile privind concedieri masive estimate la 22.000 de persoane, după ce în 2023 redusese 10.000 de posturi, în 2024 alte 1.900 și 15.000 în 2025.

Beth Galetti, vicepreședintă People Experience & Technology la Amazon, a recunoscut pe blogul corporativ că „lumea se schimbă mai rapid ca niciodată”, justificând astfel concedierea a 16.000 de angajați la sfârșitul lunii ianuarie. Conducerea nu a confirmat însă că acest plan de ajustare reflectă o nouă dinamică în cadrul companiei.

„Fiecare echipă va continua să evalueze responsabilitatea, viteza și capacitatea de inovare pentru clienți și va efectua ajustările necesare”, a spus Galetti. În plus, Amazon își propune să automatizeze o mare parte a operațiunilor, cu înlocuirea a până la 600.000 de locuri de muncă cu roboți până în 2033.