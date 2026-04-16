Un bărbat și-a pierdut locul de muncă din cauza inteligenței artificiale de două ori în 40 de zile

Liam Rondi, în vârstă de 30 de ani, lucra ca redactor publicitar de doi ani, dar a primit un telefon prin care i s-a comunicat că a fost concediat, spune el.

În aceeași săptămână, Press Gazette, citat de Mirror, a relatat că firma sa concediase câțiva redactori și îi înlocuise cu editori bazati pe inteligență artificială.

Liam a spus că nu avea „niciun indiciu” că va fi concediat, dar a adăugat că, privind în urmă, ar fi trebuit să recunoască unele „semnale de alarmă”, inclusiv introducerea instruirii în domeniul IA și o mișcare strategică de a-i pune pe redactori să editeze texte generate de IA, în loc să scrie de la zero.

Liam a trecut inițial direct la un alt rol de redactor independent, doar pentru a primi un e-mail prin care era informat că firma „nu va mai folosi redactori independenți”, ci va „lansa o gamă de instrumente de IA”. El spune că înlocuirea oamenilor în meseriile creative este „abominabilă”.

Conținut eronat din punct de vedere factual

El insistă că, în prezent, aceasta nu poate face o treabă bună, efortul de a corecta conținutul eronat din punct de vedere factual, în special în subiecte sensibile, fiind mai consumator de timp decât scrierea de către el însuși.

Liam a avertizat împotriva complacerii, spunând că „toată lumea trebuie să fie prudentă, deoarece companiile vor dori întotdeauna să reducă costurile, iar dacă asta înseamnă să renunțe la locurile de muncă ale oamenilor în favoarea unor soluții mai puțin capabile, atunci așa să fie”.

„Mi s-a părut înfricoșător”

Liam a spus: „Mă simt trădat și subapreciat pentru că nu m-am așteptat niciodată să mi se întâmple mie, dar se poate întâmpla oricui. Când am pierdut al doilea job, mi s-a părut cu siguranță mult mai înfricoșător, pentru că era ultima mea activitate de freelancer. Faptul că au ales IA-ul atât de repede după ce mi-am pierdut rolul principal mi s-a părut o ușoară palmă peste față și m-a făcut să încep să iau în considerare serios formarea într-un rol total diferit”.

Liam a postat despre experiența sa pe LinkedIn și acum are un nou post de freelancer oferit de o companie care este împotriva IA, spune el.

„Văd potențialul acesteia de a ușura viața oamenilor și consider că ar trebui dezvoltată cu atenție. Dar, în cazul în care fură arta și locurile de muncă ale oamenilor, este cu siguranță revoltător. Există, de asemenea, impactul asupra mediului. Ce mă îngrijorează este că nu vom mai avea niciodată idei noi și că nu va fi niciodată la fel de eficientă ca un om, chiar dacă uneori ne ia mai mult timp. În acest moment, doar fură conținut și reutilizează ceea ce există deja. Din experiența mea, nu a fost capabilă să-mi facă treaba cum trebuie, chiar și cu cele mai noi și mai bune modele disponibile”.

„Am primit instruire și, la început, a fost o combinație de conținut scris de IA și de oameni, dar obiectivul lor principal era doar să producă conținut cât mai repede posibil. Nu cred că vreo industrie care nu implică muncă manuală este în siguranță în acest moment. IA se îmbunătățește într-un ritm atât de înfricoșător, iar companiile sunt mult prea pripite”.