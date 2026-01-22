Prima pagină » Știrile zilei » Coreea de Sud adoptă primele legi cuprinzătoare din lume pentru reglementarea inteligenței artificiale

Coreea de Sud adoptă primele legi cuprinzătoare din lume pentru reglementarea inteligenței artificiale

Coreea de Sud a promovat joi un pachet legislativ de referință pentru reglementarea inteligenței artificiale, cu scopul de a consolida siguranța și încrederea în sector.
Foto: Hepta
Radu Mocanu
22 ian. 2026, 09:00, Știri externe

Guvernul de la Seul a lansat Legea de bază privind inteligența artificială (AI Basic Act), prezentată drept primul cadru legislativ cuprinzător din lume dedicat reglementării inteligenței artificiale, notează Reuters.  

Reglementarea inteligenței artificiale provoacă diferențe între superputeri, întrucât SUA dorește o abordare mai relaxată, iar China a propus formarea unui organism internațional care să gestioneze reglementarea. 

Noua legislație introduce obligația de supraveghere umană pentru aplicațiile de inteligență artificială considerate cu impact ridicat, care includ domenii precum siguranța nucleară, alimentarea cu apă potabilă, transportul, sănătatea și serviciile financiare. 

În plus, companiile sunt obligate să informeze utilizatorii în avans atunci când produsele sau serviciile lor utilizează inteligență artificială și să marcheze clar conținutul generat de I.A.

Ministerul Științei a transmis că legislația a fost elaborată în urma unor consultări cu industria și are ca obiectiv promovarea utilizării I.A., concomitent cu crearea unui cadru de siguranță și încredere. 

„În plus, vom continua să revizuim măsurile pentru a reduce la minimum sarcina asupra industrieI”, a transmis un purtător de cuvânt al ministerului. 

Cu toate acesteA, industria, în special start-up-urile  și-au exprimat îngrijorarea, considerând că anumite aspecte cheie ale legii nu sunt încă clare, dar și că formulările vagi ale legii ar putea determina companiile să adopte abordări excesiv de prudente pentru a evita riscurile de reglementare.

