Crimă la o fermă de vaci din Botoșani. Suspectul a fost dus la Poliție

IPJ Botoșani a fost sesizat cu privire la faptul că un bărbat de 48 de ani, din comuna Vorniceni, a fost găsit mort la o fermă din localitate.

În urma deplasării la fața locului s-a constatat că victima prezentă leziuni în zona capului.

Suspectul bănuit de comiterea faptei se află în custodia poliției. Are 17 ani și se pare că scandalul dintre cei doi a izbucnit spontan, moment în care adolescentul l-a lovit puternic cu o cazma în zona capului.

Cercetările se fac de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoșani sub aspectul comiterii infracțiunii de omor.