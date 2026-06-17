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Cupa Mondială 2026: Austria debutează cu dreptul după ce a învins Iordania cu 3-1

Austria a obținut primele trei puncte în faza grupelor la Campionatul Mondial, după ce a învins Iordania cu scorul de 3-1, clasându-se pe poziția a doua a grupei J, după prima etapă.
Cupa Mondială 2026: Austria debutează cu dreptul după ce a învins Iordania cu 3-1
Sursa foto: Youtube/FIFA
Radu Mocanu
17 iun. 2026, 09:28, Sport
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Austria a deschis scorul în minutul 21 prin Romano Schmid  care a înscris spectaculos cu un șut de la aproximativ 22 de metri, trimis lângă vinclul porții iordaniene. 

După mai multe ocazii mari ale Iordaniei, în minutul 50, Olwan a restabilit egalitatea cu un șut plasat la colțul lung. 

În minutul 67, Austria a trecut temporat în avantaj printr-o reușită a lui Arnautovic, însă golul a fost anulat după consultarea VAR, pentru henț comis anterior de Posch. 

În minutul 76, Yazan Al-Arab a trimis mingea în propria poartă, plasând Austria în avantaj. 

Scorul final a fost stabilit în prelungiri În minutul 90+12, VAR a acordat un penalty Austriei pentru un henț comis de Obaid. Arnautovic a transformat fără emoții și a închis tabela la 3-1 pentru Austria. 

Tot în grupa J, Argentina s-a impus cu 3-0 în fața Algeriei, grație unui hat-trick marcat de Lionel Messi. Astfel, după primele partide, calsamentul grupei arată: 1. Argentina (3p, +3 GD), urmată de Austria 3p, +2 GD). Pe ultimele locuri, fără niciun punct acumulat, se află Iordania (-2 GD) și Algeria (-3 GD).

Echipele de start

Austria 

Antrenor: Ralf Rangnick

4-2-3-1: A. Schlager – S. Posch, P. Lienhart, D. Alaba, P. Mwene, – K. Laimer, N. Seiwald – R. Schmid, X. Schlager,  M. Sabitzer – S. Kalajdžić 

Iordania 

Antrenor: Jamal Sellami 

3-4-3: Y. Abulaila – Y. Al-Arab, M. Abualnadi, A. Nasib – M. Abu Taha, N. Al-Rashdan, N. Al-Rawabdeh, I. Haddad – O. Al-Fakhouri, A. Olwan , M. Al-Taamari

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