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Cupa Mondială 2026: Columbia a învins Uzbekistan cu 3-1

Columbia s-a impus cu 3-1 în fața Uzbekistanului, în primul meci din grupa K, partida, disputată la Ciudad de Mexico, sud-americani trecând astfel pe prima poziție a grupei.
Cupa Mondială 2026: Columbia a învins Uzbekistan cu 3-1
Sursa: Anadolu/ABACAPRESS.COM/Mediafax Foto
Radu Mocanu
18 iun. 2026, 07:26, Sport
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Columbia a început mai bine partida și a dominat posesia încă din primele minute, însă defensiva bine organizată a Uzbekistanului a rezistat fără mari emoții în debutul confruntării. 

În minutul 40, Luis Diaz a trimis o pasă excelentă peste liniile adverse, iar Daniel Munoz a finalizat spectaculos, din careu, cu un șut sub transversală pentru 1-0. 

După pauză, Uzbekistanul a ieșit mai curajos la joc și în minutul 60 a profitat de o greșeală de portar, în urma căreia, Fayzullaev, care a împins-o în poarta goală pentru egalare. 

Luis Diaz și-a trecut și numele pe lista marcatorilor în minutul 65, după un șut din interiorul careului care l-a surprins pe portarul Yusupov, readucând Columbia în avantaj. 

Campaz a închis tabela la 3-1 în minutul 90+9, asigurând o victoria sud-americanilor. 

În urma primei etape, Columbia (3p) se afla pe primul loc al grupei K, fiind urmată de Protugalia și Republica Democrată Congo, iar pe ultimul loc se clasează Uzbekistan.

În cealaltă partidă, Portugalia cu Cristiano Ronaldo titluar, nu a reușit să învingă RD Congo, remizând scor 1-1.

Echipele de start

Uzbekistan 

Antrenor: Fabio Cannavaro

3-4-3: U. Yusupov – R. Ashurmatov, A. Khusanov, A. Abdullaev –  B. Karimov, A. Mozgovoy, O. Shukurov, S. Nasrullaev –  A. Fayzullaev, E. Shomurodov, O. Urunov.

Colombia 

Antrenor: Nestor Lorenzo

4-2-3-1: C. Vargas –  J. Mojica, J. Lucumí, D. Sánchez, D. Muñoz – G. Puerta, J. Lerma – L. Díaz, J. Rodríguez, J. Arias – L. Suárez.

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