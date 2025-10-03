Prima pagină » Știrile zilei » Curs valutar, 3 octombrie. Euro continuă să crească, aurul scade ușor

Curs valutar, 3 octombrie. Euro continuă să crească, aurul scade ușor

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru vineri, 3 octombrie 2025: moneda europeană continuă să crească, iar gramul de aur a scăzut puțin peste un leu.
Sursă foto: Pexels
Maria Miron
03 oct. 2025, 15:05, Economic

Moneda europeană își continuă trendul ascendent, fiind cotată de BNR la 5,0889 lei. Lira sterlină a coborât la 5,8302 lei, iar dolarul american și francul elvețian s-au apreciat până la 4,3349 lei, respectiv 5,4403 lei.

Gramul de aur a mai scăzut puțin peste un leu, fiind evaluat la 538,1818 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat până la 5,9449 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate vineri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda                              Simbol                   RON
Euro                                    EUR                       5,0889
Dolarul SUA                        USD                       4,3349
Francul elvețian                  CHF                       5,4403
Lira sterlină                         GPB                       5,8302
Gramul de aur                     XAU                       538,1818
Dolarul australian                AUD                       2,8636
Dolarul canadian                 CAD                       3,1042
Coroana cehă                     CZK                        0,2098
Coroana daneză                 DKK                        0,6816
Lira egipteană                     EGP                        0,0908
Forinți maghiari                   HUF                        1,3095
100 Yeni japonezi               JPY                         2,9418
Leul moldovenesc              MDL                         0,2593
Coroana norvegiană          NOK                         0,4350
Zlotul polonez                     PLN                         1,1959
Coroana suedeză               SEK                         0,4622
Lira turcească                     TRY                         0,1039
Rubla rusească                  RUB                         0,0530
Leva bulgărească               BGN                         2,6020
Randalul sud-african           ZAR                         0,2513
Realul brazilian                   BRL                          0,8117
Renminbi-ul chinezesc       CNY                          0,6089
Rupia indiană                      INR                           0,0488
100 Woni sud-coreeni         KRW                         0,3083
Peso-ul mexican                  MXN                         0,2357
Dolarul neo-zeelandez         NZD                         2,5290
Dinarul sârbesc                    RSD                         0,0434
Hryvna ucraineană               UAH                         0,1051
Dirhamul Emiratelor Arabe   AED                         1,1802
Bahtul thailandez                 THB                          0,1338
Dolarul din Hong Kong         HKD                         0,5570
100 Rupii indoneziene          IDR                          0,0262
Shekelul israelian                  ILS                          1,3085
100 Coroane islandeze         ISK                          3,5787
Ringgitul malaysian               MIR                         1,0302
Peso-ul filipinez                     PHP                         0,0749
Dolarul singaporez                SGD                         3,3628
DST                                       XDR                          5,9449

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.