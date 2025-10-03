Curs valutar, 3 octombrie. Euro continuă să crească, aurul scade ușor

Moneda europeană își continuă trendul ascendent, fiind cotată de BNR la 5,0889 lei. Lira sterlină a coborât la 5,8302 lei, iar dolarul american și francul elvețian s-au apreciat până la 4,3349 lei, respectiv 5,4403 lei.

Gramul de aur a mai scăzut puțin peste un leu, fiind evaluat la 538,1818 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat până la 5,9449 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate vineri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON

Euro EUR 5,0889

Dolarul SUA USD 4,3349

Francul elvețian CHF 5,4403

Lira sterlină GPB 5,8302

Gramul de aur XAU 538,1818

Dolarul australian AUD 2,8636

Dolarul canadian CAD 3,1042

Coroana cehă CZK 0,2098

Coroana daneză DKK 0,6816

Lira egipteană EGP 0,0908

Forinți maghiari HUF 1,3095

100 Yeni japonezi JPY 2,9418

Leul moldovenesc MDL 0,2593

Coroana norvegiană NOK 0,4350

Zlotul polonez PLN 1,1959

Coroana suedeză SEK 0,4622

Lira turcească TRY 0,1039

Rubla rusească RUB 0,0530

Leva bulgărească BGN 2,6020

Randalul sud-african ZAR 0,2513

Realul brazilian BRL 0,8117

Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6089

Rupia indiană INR 0,0488

100 Woni sud-coreeni KRW 0,3083

Peso-ul mexican MXN 0,2357

Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5290

Dinarul sârbesc RSD 0,0434

Hryvna ucraineană UAH 0,1051

Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1802

Bahtul thailandez THB 0,1338

Dolarul din Hong Kong HKD 0,5570

100 Rupii indoneziene IDR 0,0262

Shekelul israelian ILS 1,3085

100 Coroane islandeze ISK 3,5787

Ringgitul malaysian MIR 1,0302

Peso-ul filipinez PHP 0,0749

Dolarul singaporez SGD 3,3628

DST XDR 5,9449

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.