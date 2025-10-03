Curs valutar, 3 octombrie. Euro continuă să crească, aurul scade ușor

Moneda europeană își continuă trendul ascendent, fiind cotată de BNR la 5,0889 lei. Lira sterlină a coborât la 5,8302 lei, iar dolarul american și francul elvețian s-au apreciat până la 4,3349 lei, respectiv 5,4403 lei.
Gramul de aur a mai scăzut puțin peste un leu, fiind evaluat la 538,1818 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat până la 5,9449 lei.
Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate vineri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:
Moneda Simbol RON
Euro EUR 5,0889
Dolarul SUA USD 4,3349
Francul elvețian CHF 5,4403
Lira sterlină GPB 5,8302
Gramul de aur XAU 538,1818
Dolarul australian AUD 2,8636
Dolarul canadian CAD 3,1042
Coroana cehă CZK 0,2098
Coroana daneză DKK 0,6816
Lira egipteană EGP 0,0908
Forinți maghiari HUF 1,3095
100 Yeni japonezi JPY 2,9418
Leul moldovenesc MDL 0,2593
Coroana norvegiană NOK 0,4350
Zlotul polonez PLN 1,1959
Coroana suedeză SEK 0,4622
Lira turcească TRY 0,1039
Rubla rusească RUB 0,0530
Leva bulgărească BGN 2,6020
Randalul sud-african ZAR 0,2513
Realul brazilian BRL 0,8117
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6089
Rupia indiană INR 0,0488
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3083
Peso-ul mexican MXN 0,2357
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5290
Dinarul sârbesc RSD 0,0434
Hryvna ucraineană UAH 0,1051
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1802
Bahtul thailandez THB 0,1338
Dolarul din Hong Kong HKD 0,5570
100 Rupii indoneziene IDR 0,0262
Shekelul israelian ILS 1,3085
100 Coroane islandeze ISK 3,5787
Ringgitul malaysian MIR 1,0302
Peso-ul filipinez PHP 0,0749
Dolarul singaporez SGD 3,3628
DST XDR 5,9449
Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.