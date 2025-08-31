Decizia lui Macron de a recunoaște statul palestinian în septembrie provoacă furia Israelului și a Statelor Unite

Într-o scrisoare adresată săptămâna trecută prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, Macron a scris că „hotărârea noastră de a vedea poporul palestinian având propriul său stat se bazează pe convingerea noastră că o pace durabilă este esențială pentru securitatea statului Israel”.

Eforturile diplomatice ale Franței „provin din indignarea noastră față de dezastrul umanitar îngrozitor din Gaza, pentru care nu poate exista nicio justificare”, a adăugat Macron. Vineri, Israelul a declarat cel mai mare oraș din Gaza zonă de luptă, numărul morților depășind 63.000 de palestinieni, potrivit Ministerului Sănătății din teritoriu, de la începutul războiului, pe 7 octombrie 2023, cu un atac condus de Hamas asupra Israelului, potrivit AP.

Franța, Marea Britanie, Canada, Australia și Malta au declarat că își vor oficializa angajamentul în cadrul reuniunii anuale a liderilor mondiali la Adunarea Generală a ONU, care începe pe 23 septembrie. Alte țări, printre care Noua Zeelandă, Finlanda și Portugalia, iau în considerare o măsură similară.

Netanyahu respinge statalitatea palestiniană și intenționează să extindă ofensiva militară în Gaza.

Israelul și SUA afirmă că recunoașterea unui stat palestinian încurajează militanții

Scrisoarea lui Macron vine după ce Netanyahu l-a acuzat că „alimentează focul antisemitismului” prin apelul său la crearea unui stat palestinian, remarci pe care Macron le-a denunțat ca fiind „abjecte”.

Săptămâna trecută, ambasadorul SUA în Franța, Charles Kushner, a scris și el o scrisoare în care susținea că „gesturile de recunoaștere a unui stat palestinian încurajează extremiștii, alimentează violența și pun în pericol viața evreilor din Franța”. Kushner a fost convocat de Ministerul de Externe francez și a fost reprezentat în absența sa de adjunctul său.

O astfel de reacție furioasă „arată că simbolurile contează”, a declarat expertul în geopolitică Pascal Boniface, directorul Institutului pentru Relații Internaționale și Strategice din Paris. „Există un fel de cursă contra cronometru între calea diplomatică, cu soluția celor două state din nou în centrul dezbaterii, și situația de pe teren (în Gaza), care face ca această soluție a celor două state să devină în fiecare zi puțin mai complicată sau imposibilă”.

Boniface a spus că unii susținători ai soluției cu două state și-au arătat dezamăgirea față de decizia liderilor de a aștepta până în septembrie pentru a recunoaște oficial un stat palestinian, deoarece „se tem că recunoașterea va veni atunci când Gaza va fi devenit și mai mult un cimitir”.

Apeluri către Israel să oprească ofensiva din Gaza

Macron și alți lideri internaționali au îndemnat Israelul să oprească ofensiva în teritoriul asediat, unde majoritatea celor peste 2 milioane de locuitori sunt strămutați, cartierele sunt în ruine și a fost declarată foamete în orașul Gaza.

„Ocuparea Gazei, strămutarea forțată a palestinienilor, reducerea lor la foamete… nu vor aduce niciodată victoria Israelului”, a scris Macron în scrisoarea sa către Netanyahu. „Dimpotrivă, acestea vor consolida izolarea țării dumneavoastră, vor alimenta pe cei care găsesc pretexte pentru antisemitism și vor pune în pericol comunitățile evreiești din întreaga lume”.

Peste 140 de țări recunosc deja statul palestinian, într-o mișcare care este în mare parte simbolică.

„Lumea va fi la fel a doua zi”, a declarat Muhammad Shehada, analist politic din Gaza și cercetător invitat la think tank-ul Consiliului European pentru Relații Externe.

Totuși, acest lucru adaugă presiune diplomatică asupra Israelului, a subliniat el. Națiunile occidentale influente care demonstrează un sprijin puternic pentru soluția celor două state „spulberă iluzia pe care Netanyahu încearcă să o vândă israelienilor și comunității internaționale, și anume că transferul în masă al populației sau depopularea sunt singurele modalități de a rezolva problema palestiniană”, a spus Shehada.

Consolidarea palestinienilor moderați

Ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, a insistat săptămâna aceasta că eforturile diplomatice conduse de Franța și Arabia Saudită au dus, pentru prima dată, la o condamnare extrem de semnificativă a atacurilor Hamas împotriva civililor de către toți cei 22 de membri ai Ligii Arabe.

În cadrul unei conferințe organizate în iulie de Franța și Arabia Saudită la ONU, țările din Liga Arabă au convenit în Declarația de la New York că „Hamas trebuie să pună capăt dominației sale în Gaza și să predea armele Autorității Palestiniene”.

Shehada se așteaptă ca această mișcare să întărească tabăra palestinienilor moderați, inclusiv prin demonstrarea publicului că Autoritatea Palestiniană câștigă teren în negocieri.

El a spus că acest lucru ar putea slăbi conducerea cea mai violentă din Hamas prin „crearea unei căi diplomatice care să ofere palestinienilor o alternativă la violență, trimițând mesajul că angajamentul diplomatic va da roade și va duce la crearea unui stat palestinian, în timp ce violența nu va duce nicăieri”.

Autoritatea Palestiniană speră să înființeze un stat independent în Cisiordania, Ierusalimul de Est și Gaza – zone capturate de Israel în războiul din Orientul Mijlociu din 1967. Hamas a alungat Autoritatea Palestiniană când a preluat controlul asupra Gazei în 2007, la un an după ce a câștigat alegerile parlamentare palestiniene. După preluarea controlului asupra Gazei de către Hamas, Autoritatea Palestiniană a rămas cu administrarea unor zone semi-autonome din Cisiordania ocupată de Israel.

Deși liderii europeni au pus reforma Autorității Palestiniene în centrul eforturilor lor de creare a unui stat, aceasta rămâne profund nepopulară în rândul palestinienilor, care o consideră coruptă și incapabilă să guverneze în mod eficient.