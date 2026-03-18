Dioxidul de titan, folosit pentru albirea alimentelor și interzis în UE în 2022, ar putea fi înlocuit cu o alternativă pe bază de celuloză

Noul aditiv alimentar, de origine vegetală, permite producătorilor să înlocuiască TiO2 (dioxidul de titan) cu un ingredient de albire cu etichetă curată, scalabil și cu impact redus asupra mediului, fără a afecta funcționalitatea sau aspectul produselor. Practic, acesta oferă același efect vizual de albire și opacitate, dar într-o variantă mai ușor de acceptat de consumatori, notează Foodingredientsfirst.

În Statele Unite, TiO2 este în continuare reglementat ca aditiv colorant în produsele de panificație și dulciuri, în limite care nu depășesc 1% din greutatea alimentelor. Cu toate acestea, studiile arată că un număr tot mai mare de consumatori doresc eliminarea treptată a acestui ingredient, pe fondul cererii tot mai mari pentru liste de ingrediente simple și transparente.

În Uniunea Europeană, acest colorant a fost interzis în alimente începând cu 2022, din cauza unui potențial risc pentru sănătate. Această decizie a accelerat semnificativ inovația în dezvoltarea unor alternative în industria alimentelor și băuturilor.

Dezvoltatorii susțin că alternativa pe bază de celuloză oferă performanțe puternice de albire, fără problemele de reglementare și sustenabilitate asociate cu TiO2. În același timp, răspunde cererii tot mai mari pentru materiale pe bază de biomaterii, care pot înlocui ingrediente cu emisii ridicate.

„Tehnologia oferă o opacitate, luminozitate și efect de albire comparabile, oferind în același timp beneficii practice ale formulării, cum ar fi dispersia rapidă, stabilitatea în intervalele de căldură și pH, precum și aromă și miros neutre. Din perspectiva scalabilității, ne concentrăm pe furnizarea unei soluții pe care producătorii o pot adopta la scară industrială. Aceasta înseamnă calitate constantă, aprovizionare fiabilă și ingrediente care se integrează în procesele de fabricație existente fără modificări majore, a declarat Lukas Schertel, cofondator și CEO.

Orientarea către materiale circulare și opțiuni bio

Trecerea către astfel de soluții face parte dintr-o tendință mai largă de orientare către materiale circulare și opțiuni bio, cu emisii reduse de CO2, în paralel cu colaborarea dintre companii și investitori interesați de inovație sustenabilă.

Platforma pe bază de celuloză este descrisă ca o soluție de albire și opacizare pentru industria alimentară și a băuturilor, capabilă să înlocuiască TiO2, menținând în același timp performanța vizuală a produselor.

Aplicațiile vizate includ glazuri pentru produse de panificație, glazuri pentru cofetărie, sosuri, gumă de mestecat, bomboane tari, produse lactate pe bază de plante, creme pentru cafea și băuturi sub formă de pudră. Ingredientul poate fi integrat în procesele existente, fiind neutru din punct de vedere senzorial, ușor de amestecat și stabil în diferite condiții de temperatură și pH.

Principalul avantaj pentru producători este ușurința în utilizare, combinată cu performanțe optice ridicate. Ingredientul rămâne ușor de dispersat, nu influențează gustul sau mirosul și funcționează bine în diverse tipuri de produse alimentare.

Din perspectiva etichetei, această soluție permite înlocuirea unui ingredient controversat cu unul pe bază de plante, mai ușor de înțeles pentru consumatori și mai bine acceptat în contextul tendinței „clean label”.

În ceea ce privește sustenabilitatea, ingredientul este biodegradabil și derivat din celuloză regenerabilă provenită din surse certificate. Emisiile de CO2 sunt estimate a fi cu până la 80% mai mici comparativ cu TiO2, ceea ce îl face o opțiune mai prietenoasă cu mediul.

Datele existente arată că producția de TiO2 generează aproximativ 3,69 kg echivalent CO2 pentru fiecare kilogram de aditiv, ceea ce explică presiunea tot mai mare pentru identificarea unor alternative.

Celuloza regenerabilă, un ingredient familiar în industria alimentară

Noua abordare folosește celuloză regenerabilă, un ingredient deja familiar în industria alimentară, permițând producătorilor să înlocuiască substanțe controversate fără a pierde din funcționalitate.

„Scopul nu este pur și simplu de a elimina un aditiv, ci de a oferi o alternativă credibilă care funcționează din punct de vedere tehnic, se potrivește cadrelor de reglementare și se aliniază așteptărilor consumatorilor”, a adăugat Lukas Schertel.

Extinderea la scară industrială rămâne o provocare, deoarece producătorii au nevoie de calitate constantă, aprovizionare sigură și date clare privind utilizarea în diferite tipuri de produse.

Prioritatea actuală este asigurarea unei producții stabile și sprijinirea partenerilor în trecerea de la testare la utilizare comercială, în condițiile în care ingredientele pot avea comportamente diferite în funcție de produs.

Celuloza este considerată un element-cheie în această tranziție, fiind abundentă, regenerabilă și versatilă. Atunci când este utilizată corect, poate oferi nu doar efect de albire, ci și proprietăți legate de textură și aspect.

Obiectivul pe termen lung este dezvoltarea unei platforme bazate pe celuloză care să poată fi utilizată în mai multe industrii, inclusiv alimentație, produse pentru animale, îngrijire personală și cosmetice. În prezent, există deja colaborări active cu numeroși parteneri pentru testare și implementare la scară comercială timpurie.