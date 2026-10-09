Doi bărbați au fost arestați după ce s-au infiltrat într-o bază militară din Marea Britanie, folosită de SUA și NATO

Incidentul nu ar avea legătură cu cel de la baza Fairford

La momentul actual, „nimic nu sugerează” că incidentul are legătură cu ceea ce s-a întâmplat pe 27 septembrie în apropierea bazei Fairford din sud-vestul Marii Britanii, a declarat șefa poliției antiteroriste din Londra, Helen Flanagan.

Cei doi letoni, în vârstă de 32 și 36 de ani, care locuiesc în Regatul Unit, sunt suspectați de „pătrundere ilegală pe o proprietate interzisă în scopuri prejudiciabile Regatului Unit”, în temeiul Legii Securității Naționale, a anunțat poliția, conform AFP.

Miercuri seara, în jurul orei locale 22:00, o patrulă de securitate a Ministerului Apărării din Marea Britanie a raportat „un vehicul abandonat” în apropierea perimetrului RAF Molesworth, situat în Cambridgeshire.

Ce s-a descoperit în urma perchezițiilor

O percheziție în zona din jurul bazei a scos la iveală „o mică breșă în gard”.

Joi, în jurul orei locale 2:00, doi bărbați au fost localizați și arestați „în interiorul perimetrului bazei”, se arată în comunicat. Poliția a efectuat, de asemenea, două percheziții la adrese din zona Peterborough, la aproximativ 40 de minute nord de baza Molesworth.

De la incidentul de la Fairford, securitatea bazelor militare britanice a făcut obiectul a numeroase întrebări.

„Rămânem extrem de vigilenți în ceea ce privește potențialele amenințări la adresa siturilor noastre militare”, a declarat joi secretarul britanic al Apărării, Wes Streeting, pe X.

„Protecția bazelor noastre se bazează pe o abordare multistratificată, care include bariere fizice, patrule, supraveghere, monitorizare și capacități de combatere a dronelor”, a adăugat el.

Baza nu mai operează avioane

Baza Forțelor Aeriene Regale nu mai operează aeronave. Ea găzduiește mai multe facilități sensibile, inclusiv Centrul de Fuziune a Informațiilor NATO, responsabil de furnizarea de informații pentru operațiunile NATO.

Potrivit site-ului său web, centrul a găzduit o conferință despre Rusia marți și miercuri. Baza este utilizată și de unitățile de informații militare americane.

Un purtător de cuvânt al Comandamentului European al SUA a declarat pentru AFP că este „nepotrivit să se discute chestiuni de informații”.

„Vom continua să evaluăm amenințarea la adresa instalațiilor noastre și să luăm măsuri adecvate pentru a ne proteja personalul, platformele și bazele de unde operează forțele noastre”, a adăugat el.