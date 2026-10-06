Donald Trump dă vina pe „islam” și „imigrația în masă” pentru revolta elevilor din Franța

Reacția președintelui Trump

Președintele Donald Trump a comentat situația din Franța printr-un mesaj tranșant publicat pe rețeaua Truth Social.

„Ceea ce se întâmplă în Franța este, pur și simplu, o migrație în masă scăpată de sub control. Nu este vorba despre școli; este vorba despre dorința Islamului de a prelua controlul asupra unei țări care a fost cândva măreață!”, a transmis liderul de la Casa Albă.

De ce protestează elevii francezi

Reacția sa vine în contextul în care Franța se confruntă cu mișcări ample de protest, generate de nemulțumirile față de sistemul de educație.

Protestele elevilor din Franța au început deja în mai multe orașe, printre care Paris, Marsilia, Strasbourg și Lyon. Sindicatele din educație și organizațiile de părinți s-au alăturat manifestanților în fața unităților de învățământ.

Protestele elevilor din Franța au fost declanșate de nemulțumirile privind programa școlară considerată prea încărcată, condițiile din unitățile de învățământ și nivelul finanțării sistemului de educație. Adolescenții cer condiții mai bune în licee și alocarea unor fonduri suplimentare pentru educație.

Confruntări violente, sute de răniți și mii de rețineri

În ultimele zile, manifestațiile au fost marcate însă și de incidente violente în mai multe orașe. Unele proteste au degenerat în confruntări cu forțele de ordine, iar școli, magazine și alte clădiri au fost vandalizate.

De la începutul mișcării, peste 5.000 de persoane, majoritatea minore, au fost reținute de poliție. Aproape 90% dintre persoanele reținute au mai puțin de 18 ani. Paisprezece persoane, între care patru adolescenți, se află în arest preventiv.

În timpul protestelor, aproape 200 de tineri au fost răniți, unii dintre ei grav. De asemenea, 65 de polițiști și jandarmi au fost răniți, iar peste 400 de licee au fost avariate.