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Donald Trump îi va oferi „Medalia Națională pentru Știință” lui Elon Musk. Unchiul președintelui SUA a primit această medalie în trecut

Președintele american Donald Trump îi va oferi joi lui Elon Musk „Medalia Națională pentru Știință”, alături de alte câteva personalități importante din industria tehnologică. În trecut, unchiul liderului SUA a primit această medalie.
Donald Trump îi va oferi „Medalia Națională pentru Știință” lui Elon Musk. Unchiul președintelui SUA a primit această medalie în trecut
Ioana Târziu
08 oct. 2026, 07:40, Știri externe
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Cine va mai primi această medalie din partea lui Donald Trump

Pe lângă șeful Tesla și SpaceX, vor primi această distincție și Jensen Huang (CEO al gigantului de cipuri Nvidia), Sergey Brin (cofondator al Google) și Lisa Su (CEO al producătorului de semiconductori AMD).

Conform AFP, Michael Dell, fondator și CEO al gigantului omonim în domeniul computerelor, și Satya Nadella, CEO al Microsoft, vor primi „Medalia Națională pentru Tehnologie și Inovație”, în cadrul unei ceremonii la Washington.

„Administrația Trump este recunoscătoare pentru contribuțiile acestor lideri incredibili”, a transmis purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Liz Huston, într-un comunicat.

Casa Albă a subliniat faptul că că unchiul președintelui, John G. Trump, a primit „Medalia Națională pentru Știință” în 1983.

Președintele american este deosebit de mândru de această legătură. El îl leagă pe acest unchi fizician, care a predat la prestigiosul Institut de Tehnologie din Massachusetts (MIT), de „IQ-ul ridicat” pe care el însuși susține că îl posedă.

Elon Musk este un susținător fervent al lui Donald Trump în timpul campaniei sale, pe care a finanțat-o cu generozitate. El a fost însărcinat cu reducerea cheltuielilor federale după revenirea republicanului la putere. De asemenea, a fost omniprezent la Casa Albă timp de câteva luni.

Sarcină importantă oferită de Pentagon lui Elon Musk

Recent, Pentagonul, cu care Musk are contracte importante, i-a încredințat sarcina de a identifica tehnologiile și armele de care Statele Unite vor avea nevoie pentru viitoarele războaie, potrivit sursei.

Elon Musk s-a numărat, de asemenea, printre directorii de top din domeniul inteligenței artificiale care au semnat un cod de conduită la Casa Albă săptămâna trecută.

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