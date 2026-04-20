Toate voturile au fost numărate în Bulgaria. Comisia Electorală Centrală a anunțat victoria partidului Bulgaria Progresistă al fostului președinte Rumen Radev. Ar trebui să ne așteptăm ca Bulgaria să se apropie de Rusia?
Foto: Hepta
Mădălina Dinu
20 apr. 2026, 18:21, Știri externe

În alegerile parlamentare anticipate de duminică, partidul fostului președinte a obținut 44,6% din voturi. Deși se așteaptă ca alte patru grupuri politice să intre în parlament, analiști independenți estimează că Bulgaria Progresistă va obține o majoritate absolută – între 129 și 131 de locuri în Adunarea Națională, formată din 240 de membri, informează Defence24.

Liderul partidului câștigător, Rumen Radev, a dat asigurări că „va face tot posibilul pentru a evita necesitatea organizării unor noi alegeri anticipate în Bulgaria”.

Votul de duminică a fost al optulea scrutin parlamentar din țară din 2021 și al șaptelea desfășurat înainte de termen.

Rumen Radev și-a exprimat intenția de a continua dialogul cu Rusia

În timpul numărării voturilor de luni, Rumen Radev și-a exprimat intenția de a continua dialogul cu Rusia, descriind acest lucru drept „un fenomen care devine din ce în ce mai mult parte a curentului politic european”. Potrivit potențialului viitor prim-ministru, menținerea legăturilor diplomatice cu Moscova ar putea juca un rol cheie în conturarea arhitecturii de securitate a Europei.

De asemenea, el a menționat posibilitatea obținerii de resurse energetice accesibile, opunându-se în același timp unui sprijin suplimentar pentru Ucraina.

Remarcile lui Radev au fost întâmpinate cu aprobare de autoritățile ruse de la Kremlin.

„Suntem, desigur, impresionați de cuvintele domnului Radev (…), precum și de cele ale altor lideri europeni care și-au exprimat disponibilitatea de a rezolva problemele prin dialog – un dialog pragmatic cu Federația Rusă”, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

