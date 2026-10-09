Enzo Maresca, scut în fața scandalului financiar de la Manchester City: Trofeele nu sunt pătate

Încredere totală în munca depusă și în conducere

„Ultima dată când am fost aici a fost în sezonul „tripletei” (2022-2023). Cunosc efortul depus atunci de jucători, de club și de antrenor. Așadar, știu exact cât de mult s-a implicat clubul pentru a atinge un asemenea obiectiv. Nu am nicio îndoială în această privință”, a declarat Maresca, în conferința de presă premergătoare partidei cu Liverpool, notează Reuters.

„Absolut deloc”, a răspuns italianul când a fost întrebat dacă performanțele formației sunt compromise de acuzațiile financiare.

Acesta și-a exprimat încrederea în conducerea clubului. „Am încredere în club pentru că am încredere în oameni. De aceea m-am alăturat clubului. Și, în plus, nu există un alt club la care mi-aș dori să fiu. Așa că mă bucur foarte mult să fiu aici”, a mai declarat Maresca.

Ironii pe seama unei posibile retrogradări

În ciuda speculațiilor privind o retrogradare ca posibilă sancțiune, Maresca a răspuns ironic: „Am câștigat Championship-ul cu Leicester, așa că, dacă retrogradăm în League One, vom vedea”.

Contracte fictive de sute de milioane de lire

Potrivit comisiei independente, între sezoanele 2009/10 și 2017/18, Manchester City a încheiat contracte fictive cu mai mulți parteneri comerciali, într-o schemă de finanțare mascată. Scopul a fost umflarea artificială a veniturilor cu 830 de milioane de lire sterline.

Clubul a depus conturi care ascundeau situația financiară reală și a încălcat semnificativ limitele de cheltuieli ale Premier League și UEFA. Comisia a constatat și că City nu a cooperat cu ancheta, regretând totodată că decizia a venit atât de târziu, după audierile din septembrie-decembrie 2024.