„Expulzați violatorii”: Proteste față de reacția Universității Cornell privind acuzațiile de agresiuni sexuale

Studenți, membri ai facultății dar și alte persoane au ținut pancarte cu mesaje precum „sprijiniți supraviețuitorii, expulzați violatorii” și „justiție pentru fiecare Jane Doe” (numele sub care este cunoscută în documentele instanței femeia care a raportat agresiunea).

„Prea des, suntem întâmpinați cu tăcere, suntem întâmpinați cu declarații, suntem întâmpinați cu proceduri, dar nu suficient sprijin”, a declarat o studentă prezentă la protest.

„Cât de mult este nevoie pentru ca universitatea noastră să fie alături de supraviețuitori?”, a adăugat ea.

Protestatarii cer demisia președintelui Cornell

Potrivit AP, protestatarii au criticat fraternitățile, administratorii universității și președintele Cornell, Michael Kotlikoff. Aceștia au spus că el și administrația sa au pus pe primul loc protejarea reputației universității în detrimentul siguranței studenților.

„Kotlikoff, demisia!”, au scandat manifestanții, printre alte sloganuri, în timp ce mărșăluiau spre clădirea administrativă avariată pentru a prezenta o listă de revendicări.

Ei cer modificări ale modului în care codul de conduită al studenților definește consimțământul sexual, o revizuire a sistemului disciplinar al studenților și exmatriculări sau revocări de diplome pentru toți studenții implicați în presupusa agresiune din 2024 asupra femeii cunoscute sub numele de Jane Doe.

Context

Protestele vin după ce o fostă studentă a prestigioasei universități a deschis un proces civil împotriva Universității Cornell și a șapte foști colegi, susținând că a fost drogată și agresată sexual timp de mai multe ore într-o casă a unei fraternități.

Acuzațiile nu au dus însă la punerea sub acuzare penală. Procuratura din comitatul Tompkins a precizat că, după analizarea investigației poliției, a concluzionat că nu există suficiente probe pentru formularea unor acuzații penale.

Tânăra a raportat incidentul poliției Cornell pe 8 noiembrie 2024. Ulterior, universitatea a declanșat o investigație în baza procedurilor Title IX, legislația federală americană care interzice discriminarea pe criterii de sex în programele educaționale finanțate federal.

Potrivit echipei juridice a reclamantei, dintre cei șapte studenți nominalizați în proces, doar doi ar fi fost exmatriculați. Ceilalți ar fi primit sancțiuni administrative mai puțin severe, inclusiv suspendări temporare, participarea la diferite programe sau redactarea unor eseuri.