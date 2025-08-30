Franța afirmă că ușa „rămâne deschisă” pentru diplomație înainte de reintroducerea sancțiunilor împotriva Iranului

Ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, a declarat sâmbătă că Parisul rămâne deschis la discuții cu Iranul pentru a evita reintroducerea sancțiunilor de amploare, dacă Teheranul este dispus să ia măsuri concrete imediat.

Franța, Germania și Regatul Unit au notificat vineri Organizația Națiunilor Unite că sancțiunile globale severe împotriva Iranului, care au fost ridicate în urmă cu un deceniu, vor fi reintroduse în termen de 30 de zile, din cauza refuzului guvernului iranian de a coopera cu comunitatea internațională în ceea ce privește programul său nuclear, potrivit Politico.

Reiterând angajamentul Franței de a reintroduce sancțiunile, Barrot a lăsat totuși ușa deschisă pentru continuarea discuțiilor.

„Ce se întâmplă acum?”, a spus el. „Se deschide o perioadă de 30 de zile, la sfârșitul căreia pot fi aplicate sancțiuni. Apoi, ar putea fi aplicate și sancțiuni europene — cu excepția cazului în care, desigur, Iranul acceptă în această perioadă de 30 de zile să ia măsurile pe care i le-am cerut foarte clar”, a spus Barrot.

„Ușa diplomației rămâne deschisă”, a adăugat el.