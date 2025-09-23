Ministrul de externe iranian s-a întâlnit cu europenii înainte de termenul limită pentru sancțiuni

O declarație emisă în numele ministrului de externe iranian Abbas Araghchi a confirmat întâlnirea, la care a participat și Kaja Kallas, șeful politicii externe a Uniunii Europene, scrie AP.

Wadephul a declarat că șansele de a ajunge la o soluție diplomatică înainte de reintroducerea automată a sancțiunilor duminică sunt „extrem de slabe”, potrivit agenției de știri germane dpa.

„Iranul nu și-a respectat obligațiile asumate în cadrul Acordului nuclear de la Viena de ani de zile”, a declarat Wadephul, referindu-se la acordul nuclear încheiat între Iran și puterile mondiale la Viena în 2015.

„Am tras concluziile necesare din acest lucru și am declanșat așa-numitul mecanism de revenire, care va reinstaura sancțiunile internaționale împotriva Iranului la sfârșitul acestei săptămâni”, a spus el.

Wadephul a adăugat, însă, că cele trei țări europene, cunoscute sub numele de E3, vor continua să negocieze cu Iranul chiar și după reintroducerea sancțiunilor.

În contextul unei serii de angajamente diplomatice, Araghchi s-a întâlnit luni și cu Rafael Grossi, directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, la New York.

Acord mediat de Egipt

La începutul acestei luni, agenția nucleară a ONU și Iranul au semnat un acord mediat de Egipt pentru a pregăti terenul pentru reluarea cooperării, inclusiv în ceea ce privește modalitățile de relansare a inspecțiilor la instalațiile nucleare iraniene.

Pe 2 iulie, președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a semnat o lege adoptată de parlamentul țării sale care suspendă orice cooperare cu agenția nucleară a ONU. Aceasta a urmat războiului de 12 zile dintre Israel și Iran din iunie, în timpul căruia Israelul și SUA au atacat instalațiile nucleare iraniene.

Iranul a insistat mult timp că programul său este pașnic, deși țările occidentale și AIEA consideră că Teheranul a avut un program activ de arme nucleare până în 2003.

Franța, Germania și Marea Britanie au început procesul de reimpunere a sancțiunilor împotriva Iranului la sfârșitul lunii august.

Procesul, denumit „snapback” de diplomații care l-au negociat în cadrul acordului nuclear din 2015 dintre Iran și puterile mondiale, a fost conceput pentru a fi imun la veto în cadrul ONU și ar putea intra în vigoare într-o lună.

30 de zile pentru reluarea sancțiunilor

Măsura a stabilit un termen de 30 de zile pentru reluarea sancțiunilor, cu excepția cazului în care Occidentul și Iranul ajung la un acord diplomatic.

Țările europene au declarat că ar fi dispuse să prelungească termenul limită dacă Iranul reia negocierile directe cu SUA privind programul său nuclear, permite inspectorilor nucleari ai ONU accesul la instalațiile sale nucleare și dă socoteală pentru cele peste 400 de kilograme de uraniu puternic îmbogățit pe care, potrivit agenției de supraveghere a ONU, le deține.

Dacă nu se ajunge la un acord diplomatic în această săptămână, sancțiunile vor fi reintroduse automat pe 28 septembrie. Acest lucru ar îngheța din nou activele iraniene din străinătate, ar opri tranzacțiile cu arme cu Teheranul și ar penaliza orice dezvoltare a programului de rachete balistice al Iranului, printre alte măsuri, afectând și mai mult economia deja șubredă a țării.