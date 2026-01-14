Franța analizează trimiterea de terminale Eutelsat în Iran, pe fondul blocajului de internet

După ce un parlamentar a ridicat această problemă, ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot a declarat: „Explorăm toate opțiunile, iar cea pe care ați menționat-o este printre ele”.

Eutelsat, companie susținută de guvernele Franței și Marii Britanii, deține singura constelație de sateliți pe orbită joasă care poate concura cu rețeaua Starlink a lui Elon Musk, anunță Reuters.

Sistemele de acest tip permit furnizarea de servicii de internet direct din spațiu. Discuțiile au loc în contextul în care autoritățile iraniene au declanșat o represiune violentă împotriva protestelor și au impus un blocaj aproape complet al internetului la nivel național.

Cu toate acestea, mai mulți cetățeni iranieni au reușit să se conecteze la serviciile Starlink, organizația NetBlocks anunță că și legăturile cu Stalink au fost afectate în ultimele zile.