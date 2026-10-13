Franța: Elevii reiau protestele la nivel național. Greta Thunberg s-a alăturat manifestațiilor: Viitorul nostru este furat

Marți, tinerii au organizat o nouă zi de mobilizare la nivel național, nemulțumiți de concesiile făcute de autorități, subliniind că au primit „doar firimituri”. Sindicatul continuă să ceară întâlniri cu premierul Sebastien Lecornu și ministrul Educației, Edouard Geffray, notează Le Figaro.

Reprezentanții elevilor vor să primească investiții suplimentare de 10 milioane de euro pentru renovarea și modernizarea liceelor.

Luni seara, președintele Emmanuel Macron și-a exprimat speranța că mobilizarea tinerilor să aibă loc „în calm, în ordine și cu respect atât pentru oameni, cât și pentru bunuri”.

Greta Thunberg, prezentă în Saint-Denis

La manifestații s-a alăturat și activista de mediu Greta Thunberg care s-a dus în fața liceului Paul-Éluard din Saint-Denis, unul dintre principalele centre ale mișcării elevilor.

Activista a criticat dur lipsa de dialog a autorităților cu tinerii și subfinanțarea sistemului educațional.

„Tinerii nu sunt implicați în discuții. Viitorul ne este furat și, așa cum am văzut aici, școlile nu primesc investițiile de care au nevoie. Așadar, ce ar trebui să facem? Să renunțăm? Bineînțeles că nu. Tocmai asta exprimă oamenii aici: nu vom renunța și vom lupta”, a transmis Greta Thunberg.

Cordon de protecție format de avocați

La fața locului au fost prezenți și aproximativ 20 de avocați, mobilizați pentru a supraveghea acțiunile forțelor de ordine și a preveni abuzurile. Romain Ruiz, unul dintre avocați, a transmis că aceștia vor să acționeze preventiv și să formeze la nevoie un cordon de protecție între forțele de ordine și elevi.

Bilanțul protestelor

Manifestațiile s-au soldat și cu ciocniri violente între protestatari și forțele de ordine care au dus la schimbări în strategiile Poliției de dispersare a mulțimilor.

Autoritățile au anunțat săptămâna trecută suspendarea grenadelor șoc, după ce un adolescent, rănit de o astfel de grenadă, a suferit leziuni atât de grave încât medicii au fost nevoiți să îi amputeze o mână.

De asemenea, protestele elevilor au generat pagube estimate la cel puțin 30 de milioane de euro, potrivit unei surse guvernamentale.

Ministerul Justiției a anunțat că peste 6.800 de persoane au fost reținute de la începutul manifestațiilor, dintre care 86% erau minori.