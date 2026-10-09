George Simion anunță noi proteste față de arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: Să nu îl lăsăm singur! Să fie iarăși puhoi de lume

George Simion a încărcat pe contul său de Facebook o listă cu viitoare proteste față de arestarea lui Călin Georgescu, ce vor avea loc în diaspora.

„Să nu îl lăsăm singur!”, a scris liderul AUR.

El le-a transmis susținătorilor fostului candidat la alegerile prezidențiale că vrea, la sfârșitul acestei săptămâni, „să fie iarăși puhoi de lume” în fața Arestului Central.

Unul din protestele anunțate de Simion va avea loc vineri, de la ora 19:00 în Cluj-Napoca.

Sâmbătă, liderul AUR a scris că vor avea loc proteste în Elveția, Spania, Austria și Portugalia.

De asemenea, a precizat că duminică vor avea loc mai multe manifestații în Spania, Belgia, Marea Britanie, Germania, Irlanda, Italia și Norvegia.

Mai mult, în postarea lui George Simion apare și o imagine cu Georgescu, pe care scrie „singura lui vină, a lui Călin Georgescu, este că a candidat pentru funcția de președinte și a câștigat. Pentru altceva nu este vinovat! Doar pentru dragostea de neam și țară!”.

„Toți pentru unul și unul pentru toți!”, a conchis liderul AUR George Simion.