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Gheorghe Falcă, anunțuri despre Adrian Veștea, în fața restaurantului unde a petrecut cu susținătorii lui Bolojan: „Veștea s-a autoexclus, procedurile ce mai contează?! Veți afla de Biroul Permanent de mâine”

Europarlamentarul PNL Gheorghe Falcă, fostul primar de Arad și un susținător al lui Ilie Bolojan, a făcut aproape de miezul nopții declarații în fața restaurantului unde a petrecut alături de susținătorii premierului demis.
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Oana ZvobodăSorina Matei
17 iun. 2026, 00:18, Politic
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Întrebat ce va face dacă Guvernul Adrian Veștea va trece de Parlament, Gheorghe Falcă, abia ieșit din restaurant a răspuns: „Va funcționa Guvernul”.

El crede că liberalii care vor face parte din Guvernul Veștea „se autoexclud conform statutului și deciziei pe care am avut-o ieri”.

„Guvernul a căzut, noi ne menținem acest lucru, vrem să vedem pe PSD transparent la guvernare. Ne-am bucurat că astăzi domnul Veștea a mers împreună cu domnul Neacșu la consultări, asta înseamnă că PSD este activ”, a declarat Falcă.

Întrebat despre organizarea Congresului PNL care l-ar putea exclude pe Adrian Veștea din partid, Falcă a afirmat: „(n.r. domnul Veștea) S-a autoexclus, procedurile ce mai contează?! Iar mâine veți afla toate lucrurile: și despre Biroul Permanent de mâine și despre cum funcționează PNL”.

Chestionat în legătură cu posibilitatea ca Alexandru Nazare să rămână ca ministru de Finanțe al PNL într-un Guvern Adrian Veștea, Gheorghe Falcă a declarat: „Domnul Nazare este un independent, este o decizie a dânsului”.

Agenția Mediafax a relatat în exclusivitate cum mai mulți susținători ai lui Ilie Bolojan au petrecut și au făcut strategii politice în această seară într-un restaurant discret din București cu specific italian.

Imaginile Mediafax i-au suprins la întâlnire pe Mircea Abrudean, președintele Senatului, apropiat al lui Ilie Bolojan, vehiculat recent chiar pentru poziția de premier, Florin Birta, primar municipiului Oradea, un alt personaj foarte apropiat de Bolojan, Mihai Coteț, senator PNL, Vetuța Stănescu, președintele PNL Hunedoara, Silviu-Iulian Coșa, senator PNL, Ovidiu Jitaru, senator PNL, Gheorghe Bota, senator PNL, Veta Păsculescu, senator PNL, Călin Gal, deputat PNL de Bihor Dumitru Țiplea, deputat PNL de Bihor,Aurelian Cotinescu, deputat PNL de Dâmbovița, Arina Moș, deputată PNL de Bihor și Daniel Fenechiu, senator PNL.

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