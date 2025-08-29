Giorgia Meloni, „dezgustată” de publicarea fotografiilor cu ea și alte femei pe un site pornografic

Imagini cu sora lui Meloni, Arianna, și cu liderul opoziției, Elly Schlein, au fost descoperite și pe platforma italiană Phica, care avea peste 700.000 de abonați înainte ca administratorii să închidă site-ul joi, acuzând utilizatorii că „au folosit platforma în mod incorect”.

Fotografiile, însoțite de comentarii vulgare și sexiste, au fost preluate din conturi personale de socializare sau din surse publice fără consimțământ și modificate pentru a mări anumite părți ale corpului sau pentru a înfățișa femeile în ipostaze sexuale, potrivit The Guardian.

Zeci de femei au depus plângeri împotriva Phica și a altor platforme similare de când scandalul a fost dezvăluit săptămâna aceasta de mai multe femei proeminente.

„Sunt dezgustată de ceea ce s-a întâmplat”, a declarat Meloni pentru Corriere della Sera vineri. „Vreau să îmi exprim solidaritatea și sprijinul față de toate femeile care au fost jignite, insultate și violate”.

Ea a adăugat: „Este descurajant să constatăm că, în 2025, există încă persoane care consideră normal și legitim să calce în picioare demnitatea unei femei și să o vizeze cu insulte sexiste și vulgare, ascunzându-se în spatele anonimatului sau al tastaturii”.

Distribuirea fotografiilor intime în spațiul public

Săptămâna trecută, Meta a închis un cont italian de Facebook numit Mia Moglie (Soția mea), pe care bărbații schimbau fotografii intime ale soțiilor lor sau ale unor femei necunoscute.

Phica a fost lansat în 2005 și pare să fi funcționat nestingherit, în ciuda faptului că femeile au raportat platforma. Poliția a început o anchetă după ce a primit plângeri oficiale din partea mai multor politicieni din partidul de centru-stânga Partidul Democrat (PD).

Imagini trucate ale unor femei celebre apăreau în „secțiunea VIP” a site-ului.

Meloni a declarat pentru Corriere că cei responsabili trebuie identificați și pedepsiți „cu cea mai mare fermitate”.

„Conținutul considerat inofensiv poate deveni, în mâinile greșite, o armă teribilă. Și trebuie să fim cu toții conștienți de acest lucru”, a adăugat ea.

Un studiu realizat în 2019 de Universitatea din Milano a constatat că 20% dintre femeile italiene au fost victime ale unei forme de distribuire neconsensuală a fotografiilor intime.